PSG : face à Nice et Lens, Galtier a deux matchs pour sauver sa tête

La direction du PSG pense à se séparer de son entraîneur s'il ne parvient à remporter les deux prochains matchs et que le titre était en danger.

8 défaites en 18 matchs. Le bilan du PSG en ce début d'année 2023 fait peur. Pour trouver trace d'une série aussi morose, il faut remonter à 2001. Une époque que les Qataris arrivés dix ans plus tard n'ont pas connu. Au lendemain de la défaite face à Lyon (0-1) au Parc des Princes, qui fait déjà suite à une autre revers à domicile face à Rennes (0-2), Christophe Galtier voit sa position de plus en plus fragilisée.

Au lendemain de l'élimination face au Bayern Munich, son avenir s'écrivait déjà en pointillés avec une décision qui serait pris en fin de saison. Dans cette période, les dirigeants du PSG ne souhaitait pas un peu plus aggravé cette situation pour la transformer en crise. Trois semaines plus tard, la crise est bien là et la donne semble avoir changé.

Son sort apparaît déjà scellé à la fin de la saison

Cette fois, la direction parisienne pourrait ne pas attendre cette échéance. Selon des informations, le sort de Christophe Galtier dépendra en effet des deux prochains à Nice (le 8 avril) et de la réception de Lens (le 15). A l'issue de ces deux rencontres et si le titre venait à être menacé, l'ancien entraîneur de Lille et de Nice pourrait être débarqué dans la foulée.

Deux jours avant la rencontre contre l'OL, le technicien avouait qu'il préparait déjà la saison prochaine aux côtés de Luis Campos et en relation avec Nasser Al-Khelaïfi. S'il se pourrait qu'il n'aille même jusque-là, son sort apparaît déjà scellé en vue de la saison prochaine à moins qu'il parvienne à retrouver l'adhésion de son groupe et un jeu flamboyant ce qui est loin d'être le cas.