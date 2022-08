PSG : exercices avec ballon, travail de récupération, jeux de cohésion… dans les coulisses de la préparation physique des Parisiens

GOAL se plonge dans la préparation physique du PSG avant la reprise de la Ligue 1 contre Clermont ce samedi.

Un match complet et disputé jusque dans les dernières minutes, le PSG a démarré sa saison face à Nantes sur un trophée (4-0, le 31 juillet) en laissant entrevoir des dispositions physiques surprenantes. Goal revient sur la préparation physique des Parisiens et vous explique comment elle a été pensée par Christophe Galtier et son staff technique.

Avant la reprise, des devoirs bien effectués

Mardi 5 juillet, à la surprise des observateurs et supporters du PSG, Messi, Neymar et Marquinhos, entre autres, débarquent au camp des Loges pour effectuer les premiers examens qui précèdent leur retour à l'entraînement. Une reprise anticipée pour ces trois-là ? Pas du tout, le nouveau staff a simplement changé le programme concocté par le précédent et qui prévoyait un retour de tous les internationaux le 11 juillet.

Finalement, il a été octroyé aux Parisiens un minimum de 28 jours de repos, quasiment un mois de vacances, même si certains comme Navas et Donnarumma sont revenus de manière anticipée après trois semaines de coupure. Durant leurs vacances, les joueurs ont suivi le programme préparé par le nouveau staff, venu remplacé celui édicté par l'ancien.

« Sur un plan physique, ils ont bien préparé leur saison chez eux avant la reprise », notait Christophe Galtier après la victoire lors du Trophée des champions. Le staff a, en effet, pu constater que de nombreux joueurs étaient revenus affûtés. Neymar et Messi ont, par exemple, travaillé quasi quotidiennement durant cette période de repos. Et un mois plus tard, leur première prestation a impressionné tout le monde, notamment grâce à un volume de jeu rarement vu jusque-là.

Le ballon au cœur de la préparation physique

Avec des matchs tous les trois jours à partir du 28 août, le temps pour travailler les aspects tactiques va être une denrée rare. Comme lorsque Christophe Galtier se trouvait sur le banc lillois, les questions tactiques et techniques ont été intégrées à la très grande partie de la préparation parisienne.

Avant d'entrer sur le terrain, les joueurs ont d'abord eu le droit à des exercices de force avant l'entraînement collectif sur la pelouse du centre Ooredoo, où les séances sont ensuite de courtes durées, mais avec une intensité importante dès la première minute. Les charges de travail ont, elles, été régulées en fonction des jours de la semaine et de la distance jusqu'au match suivant.

Ce qu'expliquait d'ailleurs Christophe Galtier lors de la conférence de presse d'avant-match face à Clermont : « On est plutôt dans une logique de semaine après semaine, avec évidemment une réflexion sur les calendriers, pour faire en sorte d'avoir un cycle de travail hebdomadaire quand il y a un match par semaine avec des charges de travail bien précise chaque jour, mais toujours en incluant beaucoup de travail technique et tactique. »

Sous l'œil de Pedro Gomez, le nouveau préparateur physique du PSG, l'ensemble des exercices effectués sur la pelouse du terrain d'entraînement avait un dénominateur commun : le ballon ! La préparation s'est faîte balle au pied afin d'abord d'être plus ludique, et donc facile à digérer, mais aussi pour déjà se projeter sur des situations qui se rapprochent le plus possible de celles des matchs.

Jeux de cohésion et défis compétitifs

Un grand cercle de 25 joueurs, des éclats de rire et des cris qui traversent le Bloomfield stadium de Tel-Aviv. Oui, vous êtes bien à l'entraînement du PSG. En cette veille de match face au FC Nantes, la séance commence par une balle au prisonnier géante où un élément du groupe doit résister à tous ses partenaires qui doivent se faire un nombre de passes définies avant de le toucher. Le ou les perdants devront effectuer dix pompes.

Dans la foulée, les Parisiens enchaînent sur un second exercice. Une sorte de chat deux par deux. Ces jeux contrastent-ils avec la rigueur annoncée par Luis Campos et Christophe Galtier ? Pas du tout. Depuis l'arrivée du duo, les séances démarrent toujours par ces exercices ludiques et ceux qui étaient présents au Japon ou qui ont regardé les 15 premières minutes de l'entraînement de jeudi ont pu le constater.

Le nouveau technicien parisien et son staff ont choisi de mettre ce type de procédés pour travailler la cohésion de groupe et l'heureuse coexistence de chacun, mais aussi casser les groupes qui se formaient la saison passée à chaque début d'échauffement lors des exercices de toro.

Durant la préparation physique du PSG, le staff a aussi pris en compte la très grande qualité technique de l'équipe de l'effectif et a instauré des défis compétitifs constants pour stimuler la participation des joueurs au quotidien.

Calendrier, voyages et récupération

À Lille, l'année du titre, Luis Campos avait accordé une importance toute particulière à l'optimisation de la récupération entre les matchs et les déplacements. Avec le calendrier surchargé jusqu'au 13 novembre, date du dernier match avant le départ des internationaux pour la Coupe du monde, cette expérience ne devrait pas être de trop.

Durant la préparation, le staff a également été attentif à la notion de récupération. Les charges de travail ont été aménagées en fonction de la distance des matchs ou du lieu d'entraînement. Au Japon, par exemple, les premières séances ont été raccourcies afin de faciliter l'adaptation des joueurs aux conditions climatiques. Et une grande attention a été portée à leur hydratation, humidité oblige.

Pour faire face au calendrier qui arrive, « la coordination entre le staff technique, les services médicale et performance est essentielle pour optimiser la récupération des joueurs de match en match, notamment dans une période de forte densité de compétition », explique-t-on dans l'environnement parisien. Dans cette optique, les « données que nous allons avoir sur l'état de forme des uns et des autres », auront une importance fondamentale, expliquait Galtier. Et la densité de l'effectif aussi.

Comment gérer l'après Coupe du monde ?

C'est une inconnue à laquelle tous les clubs dont les internationaux iront à la Coupe du monde au Qatar (21 novembre au 18 décembre) seront confrontés. Quel impact ce mondial en plein milieu de saison peut-il avoir sur l'état physique des Parisiens qui pourraient s'absenter au moins six semaines ?

Séparés des indésirables, entre 13 et 15 joueurs pourraient se rendre au Qatar durant l'automne. Pour gérer leur retour au mieux, le PSG n'entend pas révolutionner les pratiques, mais tout simplement faire un état des lieux individualisés pour chaque cas.

En fonction du temps que les internationaux passeront avec leur sélection et du degré de participation, des stratégies de récupération et de (ré)adaptation seront présentées aux mondialistes. Et une attention particulière devrait être portée sur leur condition mentale.