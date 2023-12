PSG : Eric Roy détruit Kylian Mbappé

Entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy n’apprécie pas du tout Kylian Mbappé. Le technicien français ne le cache pas.

Ce soir du mercredi 20 décembre 2023, la Ligue 1 de France joue sa 17e et dernière journée de la phase aller. En effet, le Stade Brestois accorde son hospitalité à Lorient au Stade Francis Le Blé à partir de 21 heures. Avant ce match, l’entraîneur brestois, Eric Roy, envoie une pique à l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

Eric Roy allume Kylian Mbappé

Des jours sont passés. Mais l’entraîneur du Stade Brestois 29, Eric Roy, n’a toujours pas digéré le comportement de Kylian Mbappé lors du match de la dixième journée entre la formation finistérienne et celle francilienne (victoire 2-3 du PSG). Lors de ce match, Kylian Mbappé a transformé un pénalty dans les toutes dernières minutes (89e) pour donner la victoire aux champions de France.

Getty

Après son pénalty transformé, l’ancien attaquant de l’AS Monaco avait chambré les supporters du club breton. Dans une interview accordée à L’Equipe, le coach du Stade Brestois, Eric Roy, revient sur le comportement de Kylian Mbappé qu’il trouve « ridicule ».

L'article continue ci-dessous

« Concernant Kylian Mbappé, je n’aurais jamais parlé de lui, si on ne m’avait pas demandé ce que je pensais de son attitude, que j’ai trouvée ridicule. Joueur comme entraîneur, je me suis souvent fait insulter, mais je n’ai jamais apostrophé le public. Le foot est le reflet de la société et il y aura toujours des imbéciles dans un stade », a confié le technicien français au quotidien sportif.

imago images

Actuel cinquième de Ligue 1 de France avec 28 points au compteur, le Stade Brestois pourrait monter sur le podium en cas de contreperformance de l’AS Monaco (3e, 30 points). Pour rappel, les Ty-Zefs font une bonne saison en championnat de France. En 16 matchs joués, ils ont pu remporter huit victoires contre quatre matchs nuls et quatre défaites.