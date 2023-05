PSG : entre Lionel Messi et Paris, les coulisses d’un divorce

Quelques jours avant la sanction disciplinaire du club de la capitale envers la star argentine, les deux parties avaient acté la fin de l’aventure.

L’histoire va donc se terminer au 30 juin et il y a encore quatre mois tout indiquait qu’elle se poursuivrait. Au sortir de la Coupe du monde, Lionel Messi et Paris s'étaient dit oui, comme pour prolonger un peu plus une romance qui avait mal commencé mais trouvait une embellie inattendue depuis le début de la saison.







Pour matérialiser la suite, le PSG et l’entourage de Jorge Messi se sont d’abord donné rendez-vous en février. Dans ce premier échange, le champion de France propose à la star de prolonger d’une saison et de revoir son salaire à la baisse afin d’entrer dans les clous du fair-play financier qui prévoit que la masse salariale du club passe de 90 à 80% de son chiffre d’affaires.







Dans ces conditions, l’affaire s’annonçait complexe. En effet, l’ancien Barcelonais ne comprenait pas pourquoi il devrait baisser son salaire alors qu’il est dans le même temps l’un des actifs les plus importants pour le club en termes de business. Plusieurs sources parisiennes laissaient même filtrer que la star aurait demandé à ce que ses émoluments soient revus à la hausse compte tenu des excellents chiffres réalisés par le club depuis son arrivée.







Le père de Messi a informé le PSG il y a un mois







Ces derniers jours, l’histoire a pris une tournure différente. Selon des informations de Fabrizio Romano que nous sommes en mesure de confirmer, Jorge Messi a signifié aux dirigeants parisiens que l’aventure française de son fils allait se terminer au 30 juin. De son côté, Paris a décidé de ne pas enchérir pour convaincre le septuple Ballon d’or de rester. Bien que le PSG s'obstine à utiliser le conditionnel, la direction du club et Doha se sont mis d'accord sur le fait que Lionel Messi ne prolongera pas son contrat.







C’est dans ce contexte que Lionel Messi s’est rendu lundi en Arabie saoudite pour honorer une opération marketing avec l’office de tourisme locale sans l’autorisation de son club qui avait été pourtant prévenu en amont par la star argentine. Et que le PSG l’a informé lundi d’une sanction disciplinaire prévoyant une mise à pied temporaire et une suspension de salaire qui pourrait aller jusqu’à deux semaines. Une décision qui peut paraître disproportionnée au regard des faits.







L’Arabie saoudite, la MLS ou la Premier League comme destination ?







Si l’avenir de Messi s’écrit loin de Paris, rien ne dit qu’il se rapproche de facto d’un retour à Barcelone comme Goal l’a appris. Même si Xavi Herández pousse pour le voir revenir dans son club de toujours et que le vestiaire blaugrana serait aussi ravi de le voir revenir, tout indique que l’affaire n’est pas impossible mais très compliquée D’abord parce que l’équation du fair-play financier semble complexe à résoudre mais également parce que Messi n'a toujours pas reçu d'offre spécifique de la part du Barça, malgré toutes les rumeurs apparues dans les médias.







Pour décider de son avenir, Messi a encore du temps. Il dispose d'une offre juteuse de la part d'un club arabe qui lui propose un salaire astronomique. L’autre intérêt vient de la MLS et l’Inter Miami qui, il y a quelques mois, n’était pas l’option privilégiée mais qui au regard des événements est de nouveau intéressé par la signature de l'Argentin. À cela s'ajoute l'intérêt de plusieurs clubs européens, principalement de Premier League qui regardent de plus en plus attentivement la situation.