PSG : Donnarumma croule sous les offres

Le Paris Saint-Germain est proche d'un accord pour le transfert de Lucas Chevalier (Lille), ce qui laisse planer le doute sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma.

Bien que le gardien italien ait de nombreux prétendants, dont Manchester United et Galatasaray, il ne se précipite pas et ne partira que pour les projets qui lui conviennent. Une bataille pour la place de numéro 1 pourrait encore se dérouler au Parc des Princes.

Le Paris Saint-Germain est sur le point de recruter Lucas Chevalier (23 ans) en provenance de Lille, suite à un accord verbal selon FootMercato. Cependant, cette transaction soulève des questions sur le statut de Donnarumma, qui entre dans sa dernière année de contrat. Malgré cette affaire, il n'a pas quitté le club et reste engagé, sauf offre idéale, selon Fabrice Hawkins.

Hawkins indique que les agents de Donnarumma étudient ses options, avec des intérêts provenant de Manchester United, Manchester City, Galatasaray et de clubs saoudiens. Cependant, le joueur de 26 ans reste étroitement lié au projet de Luis Enrique et hésite à partir sans conditions favorables. En interne, on parle de Chevalier et Donnarumma en compétition pour le poste de titulaire la saison prochaine.

L'article continue ci-dessous

L'arrivée de Chevalier avait été perçue comme le début d'une transition entre les deux postes au PSG. Cependant, Luis Enrique n'a pas encore pris de décision définitive, et Donnarumma pourrait encore jouer un rôle important. La stature et l'expérience de l'Italien continuent de faire de lui un atout précieux s'il décide de rester.

Tout dépendra de la capacité des prétendants de Donnarumma à le convaincre de faire le transfert. Le Paris Saint-Germain devrait finaliser prochainement le transfert de Chevalier, après quoi Luis Enrique évaluera les deux gardiens pendant la pré-saison.