PSG, DJ Snake a tenté de convaincre Dybala, Aouar et Sancho de venir

Grand fan du club de la capitale, le célèbre DJ français a révélé avoir tenté de convaincre des grands joueurs de rejoindre le PSG.

Connu dans le monde entier pour ses musiques, DJ Snake est un fervent supporter du PSG. Le DJ français revendique son amour pour le club de la capitale et a même défendu son club favori sur les réseaux sociaux ces derniers jours en répondant à un ancien joueur de Dortmund, Lars Ricken qui avait dit "Nous n'achetons pas de superstars, nous les faisons". Mais DJ Snake tente également d'avoir une influence encore plus grande en échangeant avec des très grands joueurs afin de les convaincre de rejoindre son club favori. En effet, au micro de RMC, DJ Snake a avoué avoir échangé avec Paulo Dybala, Jadon Sancho, Houssem Aouar et leur avoir évoqué le PSG.

"Souvent, les mecs me suivent sur Instagram, je les suis, et on discute. Même (Mauro) Icardi avant qu’il signe, je n’arrêtais pas de le saouler avec mes messages. (Paulo) Dybala pareil. Dybala, cet été, il voulait absolument venir au PSG. Cela ne s’est pas fait mais voilà... Moi, j’essaie toujours de faire le relou, d’utiliser mon 'statut' pour faire 'chier' les joueurs. Sans que personne ne m’envoie, attention", a révélé le célèbre supporter du PSG.

"Je défends mon club, c'est tout"

"Je ne suis pas en mission payée par le PSG. C’est juste moi, en tant que fan, qui fait le relou. Même (Jadon) Sancho, je parle avec lui là, il est très bon. Après, on parle entre nous, ils aiment ma musique, moi j’aime le foot… Si je peux faire une petite piqûre sur le PSG, c’est cool ! (...) Je travaille aussi (Houssem) Aouar. (...) Je suis un supporter du PSG comme tout le monde, je défends mon club c'est tout. La vérité, c'est le terrain", a ajouté le DJ Français.

DJ Snake est revenu sur la passe d'armes échangée avec le club du sur Twitter. En réponse à la phase de Lars Ricken disant : "Nous n'achetons pas de superstars, nous les faisons", le DJ a répondu : "Et vous, qui avez-vous fait ?". Un tweet qui a pris de l'ampleur et qui a vu les supporters allemands réagir massivement. DJ Snake est revenu sur l'origine de cette réponse et veut désormais laisser parler le terrain.

"C’est la faute de Malik Bentalha. Il m’envoie un screen d’un tweet du Borussia qui dit, en anglais: 'Nous, on achète pas les stars, on les fabrique', poursuit DJ Snake. Je réfléchis deux minutes et je me dis: 'Mais ils ont fabriqué qui comme stars ?'. Tout part d’un achat, forcément, à part Götze, peut-être. Ce tweet m’a fait réagir et j’ai répondu: 'Mais vous parlez de qui ?' Après, forcément, j’ai pris une vague de supporters allemands déchaînés qui m’ont dit: 'Mais si, Sancho, Aubameyang…' Et j’avais envie de dire: 'Mais si vous avez créé Aubameyang, Sancho, Dembélé, dans ces cas-là, le PSG a créé Ronaldinho'. Je n’ai pas trop voulu rentrer dans le frontal. On verra ça après la ", a conclu le célèbre DJ français.