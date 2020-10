PSG-Dijon (4-0), Thomas Tuchel : "Marquinhos est le cœur et l'âme de notre équipe"

Après la large victoire contre Dijon (4-0) ce samedi, Thomas Tuchel a rappelé l'importance de Marquinhos au milieu de terrain dans son équipe.

Beaucoup plus détendu que lors de ses précédentes conférences de presse, certainement soulagé après la défaite du PSG contre Dijon (4-0), Thomas Tuchel n'a éludé aucun sujet ce samedi. L'entraîneur allemand n'a pourtant pas échappé à de nouvelles questions sur ses choix, et notamment sur le positionnement de Danilo Pereira plutôt que Marquinhos en défense centrale. Le Brésilien lui était replacé au milieu de terrain.

Danilo en défense centrale, Marquinhos au milieu

Thomas Tuchel : Ce n'était pas forcément un choix tactique. Même si Marquinhos est un défenseur central, Danilo peut aussi jouer à ce poste. Marquinhos est le cœur et l'âme de notre équipe et pour ça il doit jouer au coeur du match, au milieu, parce qu'il a une combinaison extraordinaire. Il est talentueux, il a les qualités d'un travailleur et c'est une combinaison que tout le monde cherche. Quand il joue au milieu de terrain, il a la meilleure capacité, il a du volume. Il aide les attaquants et les défenseurs dans le contre-pressing. Il a été décisif pour nous au (Final 8), il a marqué contre l' et Leipzig. S'il joue au milieu, il aide tout le monde.

Danilo défenseur sur le long terme ?

Je suis convaincu (qu'il peut). On a testé aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il a toutes les qualités pour nous aider. On joue habituellement très haut, avec le ballon. Dès lors, il peut se retrouver un petit peu comme un milieu défensif. Il est capable d'ouvrir le jeu avec beaucoup de confiance. Avec Marqui proche de lui, Abdou à ses côtés comme aujourd'hui ou Kimpembe une autre fois, il peut faire ce qu'il faut pour l'équipe. C'était mon choix et mon souhait d'avoir Marqui au milieu. Il y a beaucoup de blessures et c'était important d'avoir Marqui proche de tout le monde, c'était le chef.

Manque-t-il un défenseur central dans l'effectif ?

On a suffisamment de possibilités. S'il est nécessaire que Marqui joue en défense centrale, on peut, mais il a montré qu'il peut pousser cette équipe à son meilleur niveau au milieu de terrain. Il l'a fait la saison dernière. Il est extraordinaire. Ça ne change rien pour le nombre de défenseurs. Thilo peut jouer à ce poste. On a Danilo, j'espère qu'il va s'améliorer mais il connaît déjà ce poste. On a tous ces joueurs et on doit trouver les meilleurs solutions.

Moise Kean

Pour moi, son meilleur poste c'est à deux attaquants plutôt que seul. Il donne de l'intensité à notre jeu. Sa force c'est l'intensité et ses qualités athlétiques. Il a apporté contre Nîmes et aujourd'hui contre . C'était plus difficile face à Manchester, c'était un autre niveau. Il ne faut pas attendre trop. Il n'a pas beaucoup joué à et il faut juste continuer.

Le match à Istanbul, un tournant pour Tuchel ?

Peut-être que vous savez mieux que moi. Je ne vais pas commencer à réfléchir à ces choses-là. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je vais préparer ce match pour le gagner. On a perdu le premier match (contre Manchester), ce n'est pas la fin du monde et nous sommes toujours capables de rebondir. On a perdu Draxler aujourd'hui, ça coûte cher parce qu'on perd encore de la qualité au milieu. On va faire sans Marco (Verratti), Leo (Paredes) et Drax. Ça va etre difficile, mais je le sais puisque c'est la compétition la plus difficile du monde. Maintenant, il faut récupérer et j'ai une grande confiance en mon équipe. Il y a quelques obstacles, mais je sais que nous pouvons les surmonter. On l'a déjà fait.

De l'intensité ce soir

Je suis content de cette intensité. On joue toujours à huis clos à domicile. Les joueurs doivent trouver d'autres leviers sans spectateurs. Ce n'est pas pareil qu'avec 5000 personnes. Il faut trouver le bon état d'esprit et ce n'est pas facile. C'est un grand effort pour les joueurs et je suis content parce qu'on n'a pas baissé en intensité. On a attaqué ensemble, défendu ensemble. Les gars sont exceptionnels, ils savent bien qu'il a manqué quelque chose en première mi-temps contre Manchester. Mais c'est bien aussi de se rappeler des moments difficiles. Il faut savoir souffrir. Ce soir, c'était la , ce n'est jamais facile. L'équipe était prête et elle sera prête mercredi.

Bilan de la semaine

Ce n'est jamais facile. J'ai du mal à accepter les défaites, surtout lorsqu'on n'a pas montré notre qualité et notre vrai visage. C'est difficile pour moi de l'accepter. Moi, avec l'équipe, on n'a pas préparé Manchester de la meilleure façon. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment difficile pour moi de digérer. Mais après coup, on parle avec mon staff, avec mes joueurs, pour retrouver le sourire sur le terrain, ça aide beaucoup et parfois c'est important de couper et regarder de l'avant. Je ne veux pas m'habituer à perdre. C'était nécessaire de gagner ce soir pour regarder de l'avant et être actif vers l'avant aussi. On a retrouvé l'état d'esprit et notre qualité sur le terrain. Un résultat comme celui de ce soir va nous faire du bien. On ne peut pas oublier Manchester, mais on ne peut pas non plus penser qu'à ce match.

