PSG, Di Maria savoure l’arrivée de Messi mais pense à Agüero

Ayant signé au Barça pour jouer avec Messi, Agüero a été sonné avec le départ de son ami vers le PSG, d’après Di Maria.

« Jean qui rit, Jean qui pleure ». C’est de cette façon qu’Angel Di Maria et Sergio Agüero ont accueilli la nouvelle du départ de Lionel Messi du Barça et de son arrivée au PSG. Grand ami de la Pulga, Di Maria avait toujours confié son envie de jouer en club avec son compatriote.

Des rumeurs l’avaient envoyé du côté de Barcelone mais c’est finalement le sextuple Ballon d’Or qui est venu le rejoindre dans la capitale française, à la surprise générale mais aussi pour le plus grand bonheur de Di Maria.

"Je suis plus qu'heureux. Tous mes rêves ont été réalisés en un mois : gagner la Copa America et pouvoir jouer dans le même club que Leo, c'est ce que j'ai toujours souhaité. Je n'en reviens toujours pas", avait déclaré l’Argentin sur ESPN.

Quand l’un est heureux, l’autre fait plutôt la tête. Libre de tout contrat après la fin de son aventure à Manchester City, Sergio Agüero n’avait pas caché qu’il avait en partie rejoint le Barça pour Messi. Proches dans la vie, les deux champions olympiques 2008 avaient pour objectif de jouer ensemble, ailleurs qu’en sélection.

Agüero absent dix semaines

Pendant l’espace de quelques semaines, « El Kun » y a bien cru, faisant d’énormes sacrifices financiers pour rejoindre les Blaugrana. Finalement, Messi n’a pas pu prolonger et Aguëro se retrouve désormais seul en Catalogne et blessé pour deux mois. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas…

"Kun veut se suicider, qu'est-ce qu'il peut faire? a ironisé Di Maria sur Agüero, interrogé par TyC Sports. Le pire dans tout ça, c'est qu'il s'est encore blessé et sera absent pendant plusieurs semaines. C’est la chose la plus triste car il faisait un gros effort avec son genou, en essayant de récupérer et d'être à un bon niveau dès son retour. Que la blessure se reproduise, c'est embêtant et j'espère qu'il pourra récupérer le plus tôt possible et de la meilleure façon pour qu'il puisse montrer ce qu'il est vraiment."

Si des rumeurs faisaient état d’une volonté d’Agüero de rompre son contrat après le départ de Messi, l’ancien Citizen a rapidement rassuré le Barça et déclaré que "les fans le verront bien toute l’année".