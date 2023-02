PSG : des forfaits avant Monaco, des inquiétudes en vue du Bayern Munich

Pour son déplacement sur le Rocher samedi, le club de la capitale devrait faire sans Messi et Hakimi, touchés à une cuisse.

Sur le terrain comme à l’infirmerie, les doutes s’accumulent pour le PSG. Dans un mois charnière fait de rencontres face à des adversaires de gros calibre, le club de la capitale s’est déjà fait sortir de la Coupe de France face à Marseille (1-2) et enchaîne sur un déplacement à Monaco (samedi à 17 heures), avant de recevoir le Bayern Munich mardi soir.

Avant son match en terre princière, Paris voit encore les pépins s’accumuler. Touché à une cuisse contre Marseille mercredi, Lionel Messi va être préservé en vue du match face à l’ASM. L’Argentin a ressenti une gêne et aucun risque ne sera pris avec lui afin de le préserver pour le Bayern. Alors que le PSG s’entraîne à 15 heures vendredi, un point sera fait avec le joueur pour déterminer avec précision une éventuelle absence.

Kimpembe de retour dans le groupe mardi ?



En plus du champion du monde, Christophe Galtier qui doit faire sans Kylian Mbappé et Renato Sanches, devrait se passer des services d’Achraf Hakimi. Sa participation en vue du match de Ligue des champions n’est pour l’instant pas remise en cause mais le staff ne souhaite prendre aucun risque le concernant.



En revanche, les équipes médicale et performance du PSG doivent donner ce vendredi leur avis sur un retour dans le groupe de Presnel Kimpembe. Lui qui accompagne régulièrement ses coéquipiers en déplacement, c’était d’ailleurs le cas mercredi au stade Vélodrome, ne devrait pas apparaître sur la feuille de match en Principauté mais bien sur celle pour la rencontre face aux Bavarois.