Après sa signature au Paris Saint-Germain, Milan Skriniar continue de susciter l'inquiétude au sujet de son état physique.

Considéré comme un maillon fort de l'Inter Milan ces dernières saisons, Milan Skriniar a vécu une dernière année très délicate sous le maillot du club lombard.

L'international slovaque a été victime d'une lombosciatalgie, une combinaison de lombalgie et de nerf sciatique douloureux au niveau du dos. Opéré, le Slovaque a terminé sa rééducation, mais son état physique suscite forcément des interrogations, à l'aube de son aventure au PSG.

Skriniar : "Je me sens bien"

Alors que le puissant défenseur central a déjà paraphé son contrat avec le club de la capitale, les suiveurs du clubs ne cachent pas leur inquiétude. Cette semaine, le joueur a pris la parole pour faire le point et se montrer relativement rassurant. Skriniar se dit opérationnel pour les prochaines échéances de sa sélection, et semble déjà se projeter sur le PSG.

« Aujourd'hui, je me sens bien, mais sans jouer, on ne trouve pas son rythme de match. Si l'entraîneur veut m'aligner, j'aiderai l'équipe parce que je suis prêt et déterminé, a expliqué le nouveau renfort du PSG. Nous verrons ce qui se passera au PSG, mais l'important est que j'aille bien. »