PSG : Daniel Riolo se paie Christophe Galtier

Au moment d'effectuer le bilan des premiers mois de Christophe Galtier à la tête du PSG, Daniel Riolo n'a pas été tendre.

Christophe Galtier a passé son baptême du feu avec brio. Premier de Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, l'entraîneur français a assuré l'essentiel, bien qu'il n'ait pas réussi à accrocher la première place du groupe. Toutefois, le Français semble avoir trouvé un équilibre et arrive à faire cohabiter les trois stars de devant pour le moment. Néanmoins, cela ne suffit pas à totalement convaincre Daniel Riolo. Le consultant RMC a jugé le bilan de Galtier mi-figue, mi-raisin.

"Galtier doit arrêter de nous prendre pour des idiots"

"Ce que fait Galtier depuis le début de la saison est à la fois malin et ridicule. Je le trouve ridicule, parce qu'il nous sert une communication éculée, qu'on a déjà vu chez d'autres entraîneurs avant lui déjà. Il nous dit qu'ils sont en phase avec les meilleurs en Europe alors que c'est absurde de comparer les championnats, ce n'est pas les mêmes adversaires, pas les mêmes contextes. Quand il dit on fait un aussi bon début de saison que Naples, ça veut dire qu'il sous-entend qu'ils font un meilleur début de saison que le Bayern, le Real et Manchester City", a avancé Daniel Riolo.

"Non, arrête de nous prendre pour des idiots, ce n'est pas du tout la même chose. On ne compare pas les championnats, pas à ce moment-là de la saison, pas comme ça, ce que tu racontes, c'est des bananes. Une simple référence à la série d'invincibilité ? Quand bien même, c'est grotesque, parce que ça ne veut pas dire la même chose selon le championnat où tu joues. Donc il n'est pas obligé d'en rajouter une couche, de nous prendre pour des idiots", a ajouté le consultant de l'After Foot.

"Pas un meilleur début de saison que Tuchel a son arrivée"

Daniel Riolo a ensuite dénoté les points positifs du mandat de Galtier : "Il est malin parce que quand il arrive et qu'il constitue le duo avec Luis Campos, ils se répartissent bien les rôles. Il a bien bossé dans le rapprochement avec les joueurs. Il est malin parce qu'il a fait croire qu'il va changer de système, et il le fait croire aux joueurs. Pour donner du temps de jeu à certains joueurs, pour ménager les susceptibilités, pour ne pas montrer qu'il ne pourra pas jouer dans certains systèmes. Et au bout d'un moment, alors qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas avancer avec ce système là, il revient à quelque chose de plus classique.

"Il est malin, parce que même s'il a eu besoin de Campos, dans ce nouveau système, il fallait qu'un des trois bouge et ils ont réussi à faire ça à Neymar en lui confiant ce rôle de 10, c'était la bonne solution que ce soit lui à ce poste parce qu'il a les capacités pour faire ça. Pour l'instant, ça marche, ils réussissent le coup avec Campos", a ajouté le consultant de l'After.

Pour finir, Daniel Riolo a tout de même précisé que comme l'ensemble de ses prédécesseurs, le mois de mars sera capitale pour lui : "Après, il le dit lui même le fait de ne pas avoir réussi à battre Benfica ce n'est pas fantastique. Son début de saison n'est pas meilleur que celui de Tuchel quand il est arrivé, il est assez basique de ce que fait le PSG sur une première partie de saison. Être premier en Ligue 1 en mettant des buts et être qualifié en Ligue des champions, même si le PSG a souvent été qualifié premier plutôt que deuxième. Mais finalement, Galtier a été plutôt malin dans ce qu'il a fait. Les joueurs adhèrent, le PSG avance et il repousse le vrai bilan à début mars, face au révélateur du huitième de finale de Ligue des champions. C'est là qu'on attend le PSG".