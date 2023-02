PSG : Daniel Riolo détruit Marquinhos !

La dernière sortie médiatique du défenseur central brésilien après la défaite contre l'AS Monaco a laissé des traces.

"On est des humains. Dans le vestiaire on se parle. On laisse nos familles à la maison, on laisse beaucoup de choses passer…", a lancé Marquinhos au micro de Prime Vidéo après la défaite du Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco samedi. Une déclaration qui lui a valu une pluie de critiques de la part des supporters du club de la capitale.

"C'est inadmissible"

D'autant plus qu'elle est intervenue après une prestation catastrophique du PSG sur le Rocher et quelques minutes après que le capitaine du club de la capitale ait demandé à ses coéquipiers de ne pas aller saluer le public ayant fait le déplacement étant donné que les supporters étaient déjà très en colère. Cette justification de la défaite face à Monaco, n'est pas du tout passé auprès de Daniel Riolo.

Sur RMC, l'éditorialiste de l'After Foot s'est payé Marquinhos : "L’histoire de "on laisse les familles à la maison", ça ne peut pas être digéré par les supporters. C’est inadmissible. Marquinhos a empêché Kimpembe d’aller parler aux supporters. Kimpembe ne l'a pas écouté. Il a prolongé (ce n'est pas encore officiel, ndlr) alors qu’il est frit, c’est fini pour lui. Avec sa phrase, il va se faire siffler par les supporters. Mentalement, il est au bout. Il ne le supportera pas."

"Tu as accumulé des casseroles et tu ne comprends pas les supporters ?"

"Il fait partie des joueurs qui ne comprennent pas les sifflets des supporters après l’élimination face au Real Madrid. "Il n’arrête pas de dire : 'c’est trop dur, trop sévère, c’est de notre faute, etc…' Tu as accumulé un nombre de casseroles dans ce club et tu ne comprends pas que les supporters fassent la gueule ?", a ajouté un Daniel Riolo véhément.

"Toi qui est capitaine, tu n’arrives pas à convaincre les deux stars (Messi et Neymar) d’aller saluer le public ? Nous convenons ensemble que c’est un capitaine de pacotille. Il n’est capitaine de rien du tout", a conclu l'éditorialiste de l'After Foot RMC. Le message a le mérite d'être clair de la part de Daniel Riolo. Marquinhos va vite devoir revoir sa copie pour reconquérir les supporters du PSG.

Le capitaine du PSG a l'occasion de se racheter dès ce mardi avec le huitième de finale de Ligue des champions, très attendu, contre le Bayern Munich, lors duquel les joueurs du club de la capitale seront attendus au tournant après leurs récentes performances décevantes en Ligue 1 et en Coupe de France depuis le retour du Mondial.