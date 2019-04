PSG, Daniel Alves améliore son record mondial

Le Brésilien Daniel Alves est certain depuis ce dimanche de célébrer le 36e trophée de sa carrière. Un record sur la scène mondiale.

Et un titre de plus pour Daniel Alves ! En voyant ce dimanche le LOSC se faire accrocher par Toulouse, le latéral brésilien a su qu'une nouvelle ligne allait s'ajouter à son riche et impressionnant son palmarès.

Ce dimanche, après le match de son équipe du PSG contre l'AS (ou peut-être plus tard), l'international auriverde va célébrer le 39e trophée de sa carrière. Et son cinquième avec le PSG en l'espace de deux ans.

À noter que dans ce classement des joueurs les plus titrés, Dani Alves devance de quatre longueurs l'ancien gariden ukrainien, Oleksandr Shovkovskiy (35). Il est aussi devant plusieurs de ses ex-partenaires au Barça : Iniesta (35e), Messi (34) et Piqué (32). Le quintuple Ballon d'Or est le mieux placé pour pouvoir l'égaler et éventuellement le dépasser dans la durée.

Un 40e dès la semaine prochaine ?

C'est la neuvième fois que Daniel Alves est couronné champion dans un pays. En plus de ses deux titres avec l'équipe francilienne, il avait déjà eu cet honneur à la , son précédent club, et surtout à Barcelone, où il avait conquis six .

L'ancien sévillan peut encore améliorer son record personnel puisque lui et ses coéquipiers vont tenter de conquérir la , samedi prochain au Stade de face à Rennes.