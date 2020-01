PSG, Dagba : "Kouassi et Aouchiche ? Ce serait une bonne chose qu'ils restent"

En conférence de presse ce mardi au Camp des Loges, Colin Dagba a évoqué l'avenir des Titis Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche.

Son temps de jeu et sa préparation au quotidien

Colin Dagba : Je me tiens toujours prêt, je continue de bosser chaque jour pour être à 100%. Ma préparation reste la même que je joue ou que je ne joue pas.

Ses axes de progression

Défensivement, parce que c'est le point le plus important pour un défenseur. J'essaye d'être plus proche du porteur aussi. Et offensivement, je vais essayer de travailler les derniers mètres, d'être encore plus décisif. Je veux aussi marquer mon premier but avec le PSG.

L'avenir de Kouassi et Aouchiche

J'aimerais qu'ils restent au PSG, mais ce n'est pas de mon ressort. Cela se passe entre eux, leurs agents et le club. Moi, j'ai été patient et eux aussi auront leur chance je pense. Adil (Aouchiche) a joué en , Tanguy (Kouassi) en par exemple. Le coach (Thomas Tuchel) leur fait déjà confiance et ce serait une bonne chose qu'ils restent au .

Le sale état du terrain de Pau

C'est vrai que ça va être compliqué demain (mercredi), mais ce n'est pas une excuse. Eux aussi joueront sur ce terrain. Les matches de Coupe sont des matches compliqués, les équipes donnent tout sur ce genre de match et il va falloir être prêt.