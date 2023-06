PSG-Clermont : pas de célébrations mais des messages de soutien pour Sergio Rico

Samedi face à Clermont, Paris va dédier l'avant et l'après-match à des messages de soutien à son gardien hospitalisé dans un état grave.

L'esprit n'est pas à la fête ! Devant un Parc des Princes qui sera à guichet fermé pour la réception de Clermont samedi soir, c'est tout un club qui ne devrait pas célébrer dans l'effusion collective le onzième titre historique de champion de France. Il y aura bien évidemment un podium, une remise de médailles mais aussi de trophées au pluriel dans la mesure où Lionel Messi et Kylian Mbappé venaient à décrocher la palme du meilleur passeur et du meilleur buteur du championnat.





Un peu moins d'une semaine après le grave accident équestre qui a touché sérieusement Sergio Rico à Séville au lendemain de l'obtention du titre à Strasbourg, le PSG va dédier l'après-match de l'ultime rencontre de L1 à son gardien numéro 2.





Hospitalisé dans sa ville d'origine, le portier espagnol se trouve dans un état jugé sérieux et est toujours maintenu sous respiration artificielle sans évolution positive. Dans ce contexte, les Parisiens n'ont pas vraiment l'esprit au football qui leur sert d'exutoire pour oublier la situation qui touche leur partenaire.

Carlos Soler au chevet de son ami

"Tout le temps passé en dehors du terrain, nos pensées sont dédiées à Sergio. Durant nos séances, on essaie d'amener des situations ludiques pour évacuer cette peine de voir leur compagnon, leur ami se battre. On essaie d'amener du plaisir. Je m'aperçois que ces séances d'une heure sont un vrai bol d'oxygène", confiait Christophe Galtier lors d'une conférence de presse où le technicien est apparu ému et grave.

Face aux journalistes, le coach parisien en a d'ailleurs dit un peu plus sur l'après-match du PSG qui sera entièrement dédié à Sergio Rico à travers des témoignages de soutien et d'espoir. "Vous comprenez bien qu'il n'y aura pas de fête samedi. On est tous touchés parce qu'on est passé de samedi soir avec un titre de champion de France et quelques coupes de champagne à ce réveil douloureux. On est tous très unis pour envoyer des bonnes ondes à Sergio, ses proches, à sa femmes, à sa famille. Dans ces moments-là, il faut avoir beaucoup de retenue".



Après le message de soutien envoyé par les Sévillans avant leur victoire en finale de la Ligue Europa, Paris devrait en faire de même au début et à la fin de la rencontre. Mais pour le moment le club n'a pas encore tranché le déroulé de la soirée et espère d'ici là avoir des nouvelles positives.