PSG - Christophe Jallet dithyrambique au sujet de Thiago Silva

L'ancien partenaire du Thiago Silva au PSG estime que le Brésilien, non prolongé par le club cet été, est "un grand joueur et un grand capitaine".

Après plusieurs années de bons et loyaux services, Thiago Silva, capitaine emblématique du , s'apprête à quitter le club de la capitale. S'il a été prolongé de deux mois afin de terminer la saison des Franciliens, le Brésilien n'a pas prolongé son contrat et sera prochainement libre.

"Je ne vois pas ce qu’on peut lui reprocher"

Adulé par beaucoup, l'ancien défenseur de l' a toutefois été critiqué par certains pour son manque d'autorité dans les grands rendez-vous. Néanmoins, selon Christophe Jallet, qui a été son coéquipier au PSG entre 2012 et 2014, Thiago Silva est une personnalité à part et un leader incontestable.



"Thiago n’est pas un grand expressif. Il gardait tout ça pour lui. Sa sensibilité se voyait dans son comportement. Même quand on est fort mentalement, ça touche. Mais il a toujours su se relever. Il ne m’a laissé que des bons souvenirs. Je ne vois pas ce qu’on peut lui reprocher. C’est un super défenseur, l’un des meilleurs que le PSG ait connus, un grand joueur et un grand capitaine", a ainsi déclaré le latéral droit dans les colonnes de Football.

Heureusement pour le Champion de France, la relève est déjà assurée avec la présence de son partenaire et compatriote Marquinhos, qui devrait hériter du brassard du capitaine. De plus, Presnel Kimpembe, récemment prolongé, représente lui aussi l'avenir au poste de défenseur central.