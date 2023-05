PSG : Christophe Galtier mérite-t-il de rester ? L'avis tranché de Jérôme Rothen

Champion de France, l'entraîneur français estime mériter de poursuivre son aventure au PSG la saison prochaine.

"Je le mérite parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie", a affirmé Christophe Galtier après le titre de champion acquis à Strasbourg en conférence de presse au moment d'évoquer son avenir. Malgré le titre de champion de France remporté, Christophe Galtier ne devrait pas survivre à l'intersaison et c'est logique d'après Jérôme Rothen.

"Il faut avoir des grandes lignes plus claires que cette année"

"Oui il est champion, mais est-ce qu’être champion aujourd’hui pour le PSG ce n’est malheureusement pas devenu banal? A l’image de leur fête à Strasbourg, je pense que ça devient banal aux yeux de tout le monde: les joueurs, les dirigeants, et surtout les supporters. C’est grave, mais on minimise le titre de champion", a analysé Jérôme Rothen dans son émission sur RMC.

"Et donc derrière, qu’est-ce qui permet de dire que l’entraîneur a apporté des choses intéressantes? C’est le style qu’il a, l’équipe type qu’il met en place… Quand tu as un effectif comme celui du PSG, il doit y avoir des grandes lignes plus claires que cette année", a ajouté l'ancien international français.

" Quand tu t’appelles le PSG c’est inconcevable"

"Il n’y a pas d’équipe type, pas de style. En début de saison on nous a dit 'on va défendre à trois', puis on est repassé à quatre, on est revenu à trois milieux, des fois à quatre milieux… Il a testé plein de choses. Mais quand tu testes autant avec ces joueurs-là, c’est qu’au bout d’un moment tu perds les pédales, et ça s’est vu dans le jeu", a conclu Jérôme Rothen.

On peut refaire le bilan. (…) Il y a eu neuf défaites sur les 27 derniers matchs. Une défaite tous les trois matchs. Quand tu t’appelles le PSG c’est inconcevable. Et après il y a les victoires et malheureusement pour Christophe Galtier, il n’a jamais eu de choix très clairs, il a protégé les statuts… Il y a une seule victoire maitrisée : le 3-0 à Marseille. Le reste du temps, même contre Angers, Troyes, Ajaccio, il a manqué de maitrise, par moments".

Je suis désolé Christophe, tu es passé à côté de ton année. A tous les niveaux. Tu as eu ta chance, mais tu ne mérites pas de rester au Paris Saint-Germain. Après, je pense qu’il rebondira ailleurs. Il le mérite aussi", a conclu Jér

L'ancien du PSG persiste et signe, le bilan de Christophe Galtier n'est pas suffisant pour rester au PSG : "ôme Rothen. Les dirigeants du PSG ont semble-t-il le même avis que l'ancien milieu de terrain du club de la capitale.