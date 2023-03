PSG : Christophe Galtier défend Gianluigi Donnarumma avant le retour face au Bayern

Avant la rencontre face au Bayern Munich mercredi, Christophe Galtier a tenu à afficher son soutien à Gianluigi Donnarumma ce mardi.

Mercredi, le Paris Saint-Germain tentera de s'imposer sur la pelouse du Bayern Munich, comme il y a deux ans, pour rejoindre les quarts de la finale de la Ligue des Champions. Après la défaite (0-1) au Parc des Princes à l'aller, les joueurs de la capitale devront combler leur retard et l'emporter. Pour cela, il faudra non seulement être efficace devant, sans Neymar mais avec un duo Mbappé-Messi très efficace ces derniers temps, mais également solides derrière. Régulièrement critiqué pour ses performances dans certains grands matches, comme face au Real Madrid la saison dernière, Gianluigi Donnarumma sera évidemment scruté de près côté parisien.

Galtier prend la défense de Donnarumma

Capable d'alterner le bon et le moins bon, l'international italien peine encore à rassurer pleinement ses coéquipiers et ses supporters. Une tendance à laquelle Christophe Galtier a voulu mettre fin ce mardi en conférence de presse. "C’est un gardien fiable, de très haut niveau, jeune. On peut faire référence au premier but concédé face à Nantes, mais une fois que ça vous est arrivé, ça ne doit plus vous arriver. C’est ce qu’on appelle l’expérience. Il a su être décisif dans des moments importants et j’estime que Gigio est un gardien de très haut niveau", a lancé l'entraîneur français.

Galtier regrette l'absence de Neymar

Par la même occasion, l'entraîneur parisien est revenu sur la blessure à la cheville de Neymar, qui devrait manquer le reste de la saison parisienne. Et si certains estiment que cette absence n'est pas un problème, voire un point positif, pour le champion de France en titre, l'ancien entraîneur lillois n'est pas de cette avis, tout en admettons que son équipe est plus équilibrée sans l'international brésilien. "Je lis les débats autour de Ney. Le premier malheureux, c'est lui. C'est un handicap pour l'équipe. Neymar, c'est 17 buts et 11 passes décisives cette saison. Quand je lis que c'est tant mieux, non ! Il est gravement blessé, il a toujours été professionnel depuis que je suis au club, il a eu une période difficile après le Mondial. Est-ce que l'équipe est mieux équilibrée ? Oui. Mais est-ce que c'est mieux comme ça ? Avoir Ney dans l'effectif est un atout supplémentaire pour marquer des buts", a-t-il expliqué.