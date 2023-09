PSG : Cette pépite va rejoindre la Turquie

Après un été marqué par plusieurs départs et de nombreuses arrivées, Paris vient de boucler une autre affaire. Alors que le mercato en Turquie se ferme dans quelques heures, le club de la capitale devrait officialiser le départ d'un de ses titis très rapidement.

Un mercato mouvementé

Le PSG a amorcé cet été une nouvelle dynamique dans son projet sportif. Les dirigeants qataris qui ont pris les commandes du club de la capitale depuis 2012 ont changé de cap dans la stratégie de recrutement afin de pouvoir atteindre l'ultime objectif du club qui est de remporter très prochainement la Ligue des Champions.

Dans ce contexte, plusieurs vedettes de l'effectif qui sont tombés en disgrâce avec les dirigeants à cause de leur manque d'implication ont été priés de prendre la porte. Parmi ces dernières, on retrouve, Lionel Messi qui a signé cet été à l'Inter Miami aux États-Unis. Son copain Neymar a également rejoint l'Arabie Saoudite et Al-Hilal. La dernière star du groupe parisien qui a pris la porte est Marco Verratti.

L'article continue ci-dessous

Le départ de l'italien pour le Qatar a été officialisé ce mercredi. Aux dernières nouvelles, un autre joueur est en passe de quitter Paris pour la Turquie.

Edouard Michut à Adana Demirspor

Le board du PSG aurait réussi à boucler un autre départ dans ces dernières heures du mercato en Turquie.

Selon les informations de Fabrizio Romano, Edouard Michut, jeune milieu de terrain de 20 ans, devrait rejoindre Adana Demirspor dans les prochaines heures. Le journaliste italien précise que Paris et le club turc se sont attendus pour un prêt avec option. Patrick Kluivert, le nouvel entraîneur d'Adana Demirspor , compte énormément sur le jeune milieu de terrain formé à Paris.

Sa superbe technique et ses qualités de passe font de lui un joueur prometteur.Ce dernier, barré par la concurrence au PSG devrait relancer sa progression en Turquie.