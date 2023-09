PSG : ce titi rêve d’un retour

Ancien pensionnaire du centre de formation du PSG, cet international français espère faire son come-back très bientôt au sein du club de la capitale.

Entre Kingsley Coman, Christopher Nkunku et Moussa Diaby, le PSG a laissé filer plusieurs de ces jeunes pousses, à l'etranger ces dernières années. Parti depuis l'été 2019 du club de la capitale, Moussa Diaby pense toujours à son club de cœur.

Moussa Diaby pense toujours au PSG

Formé au PSG, Moussa Diaby a pris son destin en main pour rejoindre le Bayer Leverkusen en 2019. Sevré de temps de jeu dans la capitale française, l’international français s’est imposé très rapidement en Allemagne. Après 4 ans passés au sein du Bayer Leverkusen où il a inscrit 31 buts en 125 matchs, le joueur de 24 ans a été transféré cet été en Angleterre. Le natif de Paris a rejoint Aston Villa contre un chèque de plus de 50 millions d’euros. Si Diaby s’est adapté rapidement à son nouveau club en affichant des statistiques de 2 buts et de 2 passes décisives en 4 matchs de Premier League, il pense toujours au PSG.

« Le Paris Saint-Germain, c’est mon club formateur. J’ai tout appris là-bas, j’ai passé sept années au club, j’ai côtoyé plein de joueurs (…) C’est le club de la capitale, la ville d’où je viens. Le PSG a été une bonne aventure pour moi (…) Souvent, on me dit que les supporters pensent à mon retour. Ça fait plaisir (…) je serai toujours prêt à tout donner pour ce maillot (…) Je reviendrai peut-être un jour. En tout cas, le PSG restera à vie dans mon cœur », a révélé Moussa Diaby.

L a tent ation de l ' Ar abie S aoudite

Par ailleurs, le titi parisien a confié qu’il était à un doigt de rejoindre l’Arabie Saoudite cet été avant de changer d’avis.« Je t'avoue que j’ai longuement réfléchi. Quand tu vois tous les joueurs partir et les conditions financières proposées, tu te dis que tu peux mettre tout ton entourage à l’abri rapidement », a reconnu le natif de Paris, qui savoure sa venue en Premier League. « Je sais aussi qu’il faut vivre à fond son sport et ne pas avoir de regret. La Premier League est le championnat le plus compétitif au monde. Je voulais me frotter aux meilleures équipes. Je ne dénigre pas le championnat saoudien, car je pense sincèrement qu'ils sont en train de construire quelque chose de très cohérent .»