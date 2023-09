PSG : Ce sera 20 millions d’euros pour ce transfert en attaque

Le PSG attend de récupérer pas moins de 20 millions d’euros lors du prochain mercato hivernal pour le transfert de ce jeune pouce.

Cet été Paris a réalisé de nombreux transferts. Lucas Hernandez et Milan Skriniar sont venus renforcer un secteur défensif vacillant la saison dernière. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte apporte déjà une satisfaction aux dirigeants parisiens quelques semaines après son arrivée à Paris. Mais le secteur le plus fourni en termes de joueur dans l’effectif parisien est bel et bien l’attaque. A ce niveau, Luis Campos et Nasser Khelaïfi ont réalisé de grandes opérations après avoir perdu Neymar et Messi. Ainsi, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola ont été recrutés. Avec ces nouvelles recrues et Kylian Mbappé, Luis Enrique dispose d’un matériel lourd en attaque. Une richesse offensive qui ne fait pas les affaires d’Hugo Ekitike.Sur la liste des départs cet été, Ekitike est finalement resté à Paris mais pas pour longtemps.

Ekitike toujours sur le départ

Poussé vers la sortie, Ekitike a refusé de rejoindre L’Eintracht Francfort qui lui proposait de relancer sa carrière. L’ex rémois est finalement resté au PSG au grand désarroi de ses dirigeants qui espèrent le liquider lors du prochain mercato hivernal. C’est ce qu’a révélé ce mardi, le journaliste Laurent Perrin, du Parisien.« Ekitike a 21 ans et il n’a pas du tout l’intention de partir dans un championnat exotique. Il a refusé Francfort, car la proposition était beaucoup trop basse par rapport à son salaire actuel », explique-t-il.

« Il lui faut attendre la prochaine fenêtre de mercato (du 1er eu 31 janvier 2024) pour trouver un nouveau point de chute. À Paris, il ne jouera plus », indique le journaliste Laurent Perrin.