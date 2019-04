PSG - Cavani : "J'ai encore un an de contrat ici"

De retour sur le terrain ce dimanche contre Monaco (3-1), Edinson Cavani a laissé entendre qu'il souhaitait poursuivre l'aventure à Paris.

Le PSG s'est imposé ce dimanche soir (3-1) au Parc des Princes contre , pour mettre fin à une série de trois matches sans succès et fêter un titre de champion de acquis un peu plus tôt dans l'après-midi, à la faveur de la contre-performance de à (0-0). Un match au cours duquel Thomas Tuchel a pu faire rejouer plusieurs de ses stars, dont Neymar et Edinson Cavani, absents de longue date.

L'Uruguayen, blessé à la hanche le 9 février dernier contre (1-0), n'avait joué que quelques minutes depuis, lors de son enrée en jeu dans le temps additionnel contre , alors que son entraîneur tentait le tout pour le tout après le penalty de Marcus Rashford.

Alors que plusieurs sources font état d'une volonté du club de le vendre lors du prochain mercato, le meilleur buteur de l'histoire du club a tenu à rappeler qu'il était encore sous contrat dans la capitale française. "J'ai mon contrat ici, qu'est-ce que vous voulez ? J'ai mon contrat ici, encore un an, a-t-il déclaré après le match au micro de Canal +. Je suis bien, je suis tranquille, je suis très content avec l'équipe, les supporters, la ville. Après, avec le football on ne sait jamais."

Si Edinson Cavani se voit rester à Paris, c'est également le cas de ses deux compères de la MCN, qui ont eux aussi tenu des propos en ce sens récemment. "Je suis ici, je m'inscris dans le projet, tant mieux pour le s'il y a Zizou je regarderai en tant qu'admirateur", a pour sa part déclaré Kylian Mbappé ce dimanche après la rencontre.

Le mois dernier, c'est le père de Neymar qui assurait que des discussions étaient en cours avec le PSG pour aboutir à une prolongation du contrat de son fils, dont le départ ne serait pas d'actualité. "Il a encore trois ans avant la fin de son contrat. Et nous parlons déjà d'une prolongation avec le PSG. La probabilité qu'il ne parte pas est très grande", déclarait alors Neymar Sr.