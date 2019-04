Kylian Mbappé confirme une nouvelle fois qu'il restera au PSG

Relancé par Canal + sur son avenir, Kylian Mbappé a confirmé qu'il resterait au Paris Saint-Germain.

Il ne se passe pas une semaine sans que Kylian Mbappé affole les compteurs. Les exploits du prodige français incitent évidemment la presse étrangère - espagnole, notamment - à alimenter les rumeurs sur son avenir.

Ce dimanche soir, le champion du monde a brillé, marqué, et encore clarifié les choses. "Je suis ici, je m'inscris dans le projet, tant mieux pour le s'il y a Zizou je regarderai en tant qu'admirateur", a-t-il lâché au micro de Canal + après une nouvelle question sur le sujet.

Le numéro 7 du avait déjà annoncé clairement son choix de rester dans la capitale quelques jours après l'élimination du club en contre . "Je pense que je serai là, c’est sûr même. Avec cette élimination, tous les problèmes que cela va engendrer, ça ne sert à rien que ma situation personnelle vienne en rajouter. Voilà, c’est clair et c’est précis", avait-il alors déclaré dans des propos accordés à Téléfoot.

L'article continue ci-dessous

Encore sacré avec le PSG, Mbappé s'attaque maintenant aux chiffres de Messi

Par ailleurs, Kylian Mbappé avait également de quoi se réjouir du déroulement de la soirée après son triplé et l'obtention de son troisième titre de champion de . Sa performance lui permet d'atteindre la barre des 30 buts.

"Le dernier joueur à avoir marqué 30 buts ? JPP, je savais, je savais (sourire). Je suis content, après la saison n'est pas terminée donc je peux en marquer d'autres. On voulais vraiment prendre le titre, ça fait plusieurs fois qu'on fait des faux bonds donc on est content et ça fait une bonne préparation pour la semaine prochaine. On est déçus pour Manchester mais le football continue, c'est facile de dire qu'il faut passer à autre chose mais je vais le dire quand même il faut passer à autre chose. Il y a 2 titres à aller chercher, je serais content de gagner la et le championnat. Quand on voit Dani qui a une quarantaine de titres, ça laisse rêveur (…) Aller chercher tout le monde c'est un objectif, ça permet de repousser ses limites donc c'est avec plaisir".