L'arrivée potentielle de Julian Nagelsmann suscite des interrogations pour les observateurs du Paris Saint-Germain.

Depuis quelques jours, Julian Nagelsmann est annoncé comme le favori pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. L'arrivée du jeune technicien allemand serait une volonté de Doha, ce qui signifierait que Luis Campos ne choisirait pas l'entraîneur de l'équipe première, au contraire de la saison dernière. Cette donnée peut-elle engendrer des tensions avec Campos ? Interrogé sur ce point précis, Loïc Tanzi estime que le Portugais s'adaptera.



"Campos va devoir cohabiter avec un entraîneur qui ne sera pas son choix numéro un"





« Il y a beaucoup de questions qui se posent ces dernières semaines autour de la cohabitation du nouvel entraîneur avec Luis Campos, a expliqué le journaliste de L’Équipe. À priori, Luis Campos sera encore en poste la saison prochaine, mais il faut comprendre aussi que le conseiller football du PSG est un homme intelligent et que pour avancer aussi, dans sa carrière et avec le PSG, il va devoir cohabiter avec un entraîneur. Un entraîneur, probablement, qui ne sera pas son choix numéro un. Cette saison, il aura plus de mal à faire revenir un entraîneur qu’il aura choisi lui-même. Mais, il va cohabiter avec un entraîneur. "

"Je pense qu’il n’y aura pas de soucis avec Nagelsmann, en tout cas dans un premier temps, parce que Luis Campos va pouvoir se concentrer sur le mercato et sur la direction sportive pour la saison prochaine, et Nagelsmann, vraiment sur le terrain. On sait que le mercato du PSG est déjà plus ou moins avancé. Les cibles sont déjà choisies du côté du PSG. En tout cas, pour cet été, je n’ai pas de doute sur le fait que Nagelsmann et Luis Campos puissent cohabiter. En revanche, sur le long terme, suivant les résultats et suivant ce que Nagelsmann demande à son dirigeant, il faudra certainement que Luis Campos fasse des concessions », a conclu le journaliste.