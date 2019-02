PSG, Cafu veut que les arbitres protègent Neymar

Le légendaire Cafu s'est exprimé mercredi au sujet de la nouvelle blessure de Neymar.

Cafu, chamion émérite et ancien international brésilien, a estimé ce mercredi que l'arbitrage doit protéger les joueurs de talent, évoquant le cas de son compatriote auriverde, le Brésilien Neymar.

Cafu veut protéger les joueurs de talent

« Les joueurs de talent sont ciblés, il faut juste demander aux arbitres de faire attention à ceux qui essayent de leur faire mal », a commenté mercredi l'ex-international brésilien Cafu, interrogé au sujet de la blessure de Neymar, ajoutant qu'il « pense que les arbitres sont justes avec Neymar ». « Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'il se remettra vite, à la vitesse de la lumière. C'est un sportif professionnel, il se remettra. J'espère qu'il le fera vite », s'est indigné Cafu à l'occasion de son passage aux Laureus Awards à Monaco.

L'article continue ci-dessous

Neymar, souffrant d'une lésion au pied droit, comme la saison dernière, suit actuellement un traitement spécifique qui pourrait lui permettre de revenir pour les quarts de finale aller de la Ligue des champions programmés pour les 9/10 avril prochain

« Neymar a beaucoup appris de la Coupe du monde 2018. Je pense qu'il a réalisé qu'il ne voulait plus être cible de moqueries, il a beaucoup amélioré son attitude », a ajouté Cafu. À noter que Neymar s'est également exprimé à propos de sa blessure : "J'ai passé deux jours à pleurer":

"C'était plus compliqué. La première fois que je me suis blessé, je me suis dit: 'je vais me faire opérer, il faut résoudre ça au plus vite'. Je n'étais pas triste", a-t-il regretté. Pour rappel, la saison dernière, Neymar était resté trois mois sans jouer après son opération, revenant juste à temps pour disputer le Mondial-2018 en livrant des performances très discutables et qui furent d'ailleurs très discutées par les observateurs du monde entier.