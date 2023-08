PSG : Ça se complique pour Verratti

Annoncé avec insistance à Al-Ahli, Marco Verratti voit son avenir s'assombrir davantage avec ce récent transfert bouclé par le club saoudien.

C'est sous le magister de Leonardo, alors directeur sportif du PSG que Marco Verratti a débarqué au club à l'été 2012 en provenance de Pescara (D2 Italie) contre un chèque de 12 millions d’euros. 11 ans après ses débuts avec le club de la capitale, le divorce n'a jamais été aussi proche entre l'international italien et le PSG. En effet, le milieu de terrain est mis sur le marché des transferts depuis le début du mercato estival. Mais alors qu'on s'approche de la fin du marché estival, l'avenir du joueur de 30 ans est plus que jamais incertain. Convoité par Al-Ahli, Verratti pourrait voir son transfert ne pas aboutir en Arabie Saoudite.

Un transfert qui change tout

Ne faisant plus l'unanimité au PSG, Marco Verratti était bien parti pour trouver un point de chute et un contrat en or en Arabie Saoudite. L'international italien est pisté principalement par Al-Ahli qui souhaite l'attirer dans son écurie. Mais alors que le choses ne s'accélèrent pas dans le dossier Verratti, le club de la capitale vient de recruter un joueur au profil semblable à l'italien. Ce samedi, Al-Ahli a en effet officialisé le transfert de Gabri Veiga. Avec l'arrivée du milieu de terrain espagnol, le départ du joueur de 30 ans aurait du plomb dans l'aile.

En effet, Al-Ahli qui mettait la pression sur le PSG pour boucler le transfert de Verratti cet été pourrait finalement abandonner cette piste. Un nouveau coup dur pour l'italien qui aurait donné son accord à Al-Ahli pour un transfert .

