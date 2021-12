PSG-Bruges : Diallo remplace Kimpembe, Messi et Mbappé alignés

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mais assuré de terminer à la seconde place de son groupe derrière Manchester City, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Bruges ce mardi soir, au Parc des Princes. Une rencontre dénuée d'enjeu, mais une victoire obligatoire pour les hommes de Mauricio Pochettino après leur match nul à Lens (1-1).

Visés par les critiques ces derniers jours, les Franciliens ont en effet des choses à prouver à leurs supporters, qui ne se satisfont plus des prestations contrastées livrées par Marquinhos et ses partenaires. Pour l'emporter face à Bruges, Mauricio Pochettino a décidé d'aligner une défense marquée par la présence d'Abdou Diallo axe gauche, préféré à Presnel Kimpembe.

À ses côtés, on retrouve le capitaine Marquinhos, tandis que les couloirs seront occupés par Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi, à droite. Après la bourde de Keylor Navas à Lens, c'est le portier italien Gianluigi Donnarumma qui sera chargé de garder la cage du PSG.

Au milieu de terrain, Marco Verratti fera office de leader technique et sera accompagné par Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye. Un milieu de terrain qui devra notamment couvrir un trio offensif certes privé de Neymar mais ayant toujours fière allure. En effet, Kylian Mbappé sera associé aux Argentins Lionel Messi et Angel Di Maria. Un trio capable de faire des misères à une équipe du FC Bruges qui ne vient toutefois pas au Parc des Princes en touriste, mais bien avec l'objectif d'obtenir sa qualification en Ligue Europa. Méfiance, donc.