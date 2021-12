Bayern Munich : Kingsley Coman a "plusieurs options" pour son avenir

L'international français Kingsley Coman a évité de s'engager clairement en faveur de son club, le Bayern Munich, et voit "plusieurs options" pour son avenir. Il a toutefois souligné mardi que la porte n'était "pas encore fermée pour rester ici".

"Pour l'instant, je veux juste finir la saison et donner le meilleur de moi-même. Après, nous verrons, mais ce n'est pas pour tout de suite", a déclaré le joueur de 25 ans. Selon les médias, Coman pourrait quitter le Bayern avant la fin de son contrat en 2023.

Coman prend son temps

"Nous avons bien sûr eu des discussions. Le club va continuer à discuter avec mon conseiller et peut-être aurons-nous bientôt des nouvelles", a-t-il maintenant déclaré. Il a toujours voulu jouer pour un top club, "et le FC Bayern est un top club, l'un des plus grands en Allemagne et dans le monde. Je suis très reconnaissant de tout ce qui a été fait pour moi".

Après son opération du cœur en septembre, il se porte à nouveau très bien, a rapporté l'ailier. "J'étais très inquiet de savoir si tout cela allait fonctionner", a-t-il déclaré. Mais "tout s'est très bien passé et tout va beaucoup mieux depuis l'intervention. Je peux maintenant mieux me concentrer sur le jeu".

Après le PSG, la Juventus Turin et le Bayern Munich, Kingsley Coman va-t'il découvrir un nouveau championnat ?