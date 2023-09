PSG – Borussia Dortmund (2-0) : Luis Enrique, Vitinha, les déclarations d’après match

Le PSG a battu (2-0) le Borussia Dortmund ce mardi à l’occasion de la première journée de la Ligue des champions.

Pour la 11ème saison de suite, le PSG dispute la phase de groupe de la Ligue des Champions. Opposé ce mardi contre le Borussia Dortmund (2-0) à l'occasion de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Auteur d'un bon match, Vitinha a exprimé sa satisfaction pour cette victoire.

P aris dém arre fort

Bien appliqués, les Parisiens ont offert une prestation parfaite au public du Parc des Princes. Le 4-3-3 mis en place par Luis Enrique a bien fonctionné. Avec un bloc haut et un pressing positionnel, les parisiens ont outrageusement dominé le match dans le contenu.

Le club de la capitale a récupéré énormément de ballon et s’est montré dangereux sur les attaques placées et sur les attaques rapides. Et c’est logiquement que la bande à Luis Enrique a fait la différence grâce à Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Cette belle victoire fait naturellement plaisir à l’entraîneur parisien.

L'article continue ci-dessous

Toute l'équipe a bien joué

Luis Enrique (entraîneur du PSG) : « Toute l’équipe a bien joué, c'est une victoire méritée. Nous avons été excellents face à une bonne équipe de Dortmund. Nos supporters sont incroyables qu’on gagne ou qu’on perd, ils sont toujours là à chanter (...) Je suis content du match de Kolo Muani. Il lui faut du temps pour connaître ses coéquipiers mais il a fait un très bon match. Nous avons des joueurs incroyables même sur le banc. Ce qui m’a le plus plu c’est la régularité pendant toute la rencontre. Je croyais qu’on a été meilleurs qu’eux. » a déclaré le technicien espagnol. Outre Enrique, Vitinha s’est exprimé après le match. Le milieu de terrain parisien, auteur d’une passe décisive à Hakimi, a tenu a remercié les supporters pour leur soutien.

Ce fut un m atch import ant

Vitinha (milieu de terrain du PSG sur Canal+) : « Ce fut un match important pour démarrer la Ligue des Champions, une compétition qu’on aime beaucoup jouer. C’est une bonne victoire. Et un bon début de compétition. Ma passe pour Hakimi ? C’est le jeu. Ça a fonctionné. Moi, Hakimi et toute l’équipe on a bien fait et c’est important. Le soutien des supporters ? Oui, c’est décisif. Même quand on ne gagne pas, on sait qu’ils sont avec nous. Ça sera déterminant cette saison, car c’est comme ça qu'on ira loin ».