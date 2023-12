PSG : Blessé, Keylor Navas annonce la date de son retour

Blessé au dos, Keylor Navas n’a pas encore joué avec le Paris Saint-Germain cette saison. Le Costaricien annonce son retour.

Depuis le début de la saison sportive en cours, le gardien de but du Paris Saint-Germain, Keylor Navas, n’a pas encore eu droit à la moindre minute avec le club francilien. L’ancien du Real Madrid, blessé au dos, donne de ses nouvelles.

« Ne pas jouer est frustrant pour chaque joueur »

Keylor Navas a disparu des radars. Cette saison, le dernier rempart costaricien n’a disputé que 70 minutes avec le Paris Saint-Germain, notamment lors de la présaison. Blessé au dos en septembre dernier, le portier de 37 ans est relégué au troisième rang derrière Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, qui convainc Luis Enrique.

Dans un live sur ses réseaux sociaux, rapporté par le journal AS, Navas confie la situation difficile qu’il vit. « C’est difficile, je ne peux pas me plaindre parce qu’en tant que footballeur, je suis privilégié. Mais au niveau du sportif, c’est difficile, on essaie de faire du mieux possible, de fournir les efforts et de travailler. Ne pas jouer est frustrant pour chaque joueur », a laissé entendre l’ancien du Real Madrid.

Navas annonce son retour

Bien qu’il ne soit pas encore rétabli complètement pour rejouer, le gardien parisien donne de ses nouvelles, et annonce son retour sur les terrains de football. Le portier de 37 ans semble bien récupérer, selon ses dires, et ne devrait pas tarder à retrouver le rectangle vert.

« Grâce à Dieu, je suis en train de récupérer pour être à 100%. J’ai eu une bonne récupération, nous avons tout mis entre les mains de Dieu, nous allons nous battre, faire les efforts et essayer de gagner une place comme toujours », a ajouté le Costaricien passé par le Real Madrid.

Alors qu’il arrive au terme de son bail à l’été 2024, Keylor Navas, selon les informations de Le Parisien, pourrait être vendu dès cet hiver en Arabie Saoudite ou en Premier League pour retrouver du temps de jeu. Ceci afin d’être prêt pour disputer le barrage de la Copa America entre le Costa Rica et les Honduras en mars prochain.