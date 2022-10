PSG-Benfica - Christophe Galtier sur l'envie de départ de Kylian Mbappé : "Je me demande à qui sert cette rumeur ?"

Le coach du PSG est revenu sur « l'affaire Mbappé » après la rencontre entre le PSG et Benfica.

Depuis quelques matchs, on sent un PSG moins flamboyant par rapport au début de saison, comment l'expliquez-vous ?

Oui, on peut le considérer comme ça. Quand on est le PSG, on doit l'emporter et être plus dangereux. Le match de ce soir (mardi) ne ressemble en rien à ce que l'on a vécu à Lisbonne la semaine passée où les deux équipes ont créé plus de situations. Est-ce dû à l'analyse faite par les deux entraîneurs ? C'est un match ou les défenses ont pris le dessus sur les attaques, même si je trouve que nous avons eu moins de pression. Dans les 30 derniers mètres, on a ralenti le jeu ce qui a permis à Benfica de bien se replier.

On a l'impression de revoir le PSG laborieux de la saison passée avec moins de fluidité qu'au début de saison...

Votre constat est juste, on est moins clinquant, moins brillant, moins dangereux. Il y a aussi peut-être ce qui a été analysé chez les uns et les autres. S'il y a un coup de moins bien physique ? Je ne pense pas. Au début de saison, on avait beaucoup plus de verticalité et les décalages étaient beaucoup plus rapides et le ballon arrivait beaucoup plus vite dans la surface adverse. Ce soir, on a souvent ajouté une touche de balle qui a ralenti le jeu et permis au bloc de se replacer. C'est un axe de travail important. Il y a une réflexion globale sur l'état de forme de l'effectif et aussi avoir un ou deux joueurs supplémentaire pour avoir plus de danger.

Il y a eu en avant-match une information annonçant la volonté de Kylian Mbappé, qu'en est-il ? Que savez-vous ?

Ce que je sais ? Rien. Je sais que c'est une rumeur qui est devenue une information et une information qui est devenue une déclaration. Je trouve surprenant que cela arrive quelques heures avant le match. Je n'ai jamais eu vent de ce genre d'information, que ce soit de la part de Kylian (Mbappé) ou de la direction. Ce soir, il a fait un très bon match en étant dangereux. On est resté concentré sur le match et je ne crois pas que cette rumeur ait perturbé la préparation du match.

Comment l'avant match s'est passé l'avant-match ? En avez-vous parlé avec vos joueurs ?

Je n'ai pas abordé le sujet. Que ça soit avec les joueurs ou avec mon staff. On est resté focus sur la préparation du match et je n'ai pas vu des joueurs perturbés.

Vous avez l'air surpris ?

Évidemment que je suis surpris c'est une rumeur et que cette rumeur sorte quatre ou cinq heure avant le coup d'envoi j'ai le droit d'être interpellé. Et je me demande : à qui sert cette rumeur ?