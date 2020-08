PSG-Bayern, Tapie : "La recette pour gagner, c'est l'expérience"

L'ancien président de l'OM aimerait voir le PSG connaître la même gloire que les Phocéens en 1993.

Le PSG a une chance en or d'écrire l'histoire dimanche soir. Qualifié pour la première fois de son histoire en finale de la , le club de la capitale aura fort à faire face au d'Hansi Flick. Mais le champion de en titre a enfin l'occasion d'atteindre son but suprême depuis l'arrivée des Qataris : remporter la Ligue des champions. Avec une victoire, le PSG rejoindrait l'OM, seul vainqueur français de la compétition, au palmarès.

Dans une interview accordée à Le Parisien, Bernard Tapie a souhaité bonne chance au PSG pour dimanche soir et aimerait voir le club de la capitale triompher : "Ce n'est pas pour me défausser, mais c'est très compliqué avec deux équipes aussi proches l'une de l'autre. Cela peut se jouer à quelques centimètres. Mais si je dois être objectif, si vous m'aviez laissé, en début de saison, le choix de diriger une équipe pour gagner cette coupe, je n'aurais pas hésité : j'aurais pris ce PSG. Cette équipe a tout pour la remporter".

"Les supporters parisiens méritent de vivre ça"

"Une recette pour gagner ? Oui et elle s'appelle l'expérience. En 1991, pour la première finale de l'OM (ndlr : perdue 5-3 aux tirs au but contre l'Etoile rouge de Belgrade), j'ai fait n'importe quoi. On n'avait aucun joueur ayant disputé une finale et on a commis l'erreur de s'enfermer entre nous. Résultat, on s'est mis une pression ridicule. Et ce qui aurait dû être un merveilleux moment est devenu presque une souffrance. En 1993, on a fait le contraire. Le PSG, j'en suis sûr, va faire pareil. Paris sait qu'il possède des joueurs capables de gestes techniques exceptionnels. Et ces mecs-là doivent chercher à s'amuser. Si Paris joue avec de l'enthousiasme, il sera compliqué de rivaliser avec lui", a ajouté l'ancien président de l'OM.

Bernard Tapie attend beaucoup du duo Mbappé-Neymar : "Oui, le duo Neymar-Mbappé est le détonateur de cet enthousiasme car ces deux-là possèdent déjà une expérience énorme doublée de leurs talents de magiciens. Mais il y a un inconvénient avec eux : quand le ballon est perdu, Paris se retrouve à neuf… Parfois, je les vois trottiner dans ces situations. Et là, cela peut devenir compliqué. Même les plus grands ont des faiblesses. Et là, c'est celle du PSG".

L'ancien président de l'OM ne comprend pas la mentalité de ses anciens supporters vis à vis de cette rencontre : "Les supporters de l'OM souhaitent une défaite du PSG ? Mais c'est ridicule! Déjà, cela n'enlèvera pas notre victoire. Et aujourd'hui, 80 % des jeunes qui viennent au Stade Vélodrome en parlent car leurs parents leur ont transmis cette histoire. Et c'est magnifique. Les supporters parisiens méritent de vivre, eux aussi, cette aventure afin qu'ils la transmettent ensuite à leurs enfants. C'est un événement extraordinaire que je souhaite à tout le monde de vivre. C'est comme si vous êtes heureux en mariage depuis des décennies et que vous étiez invités aux noces d'un autre couple. Vous n'allez pas leur souhaiter de divorcer en craignant qu'ils brisent votre couple! C'est débile. Au contraire, on a envie qu'ils soient aussi heureux que vous. Et moi, j'ai envie que le PSG connaisse le bonheur de l'OM. Au contraire, cela va nous permettre de revivre nos émotions".