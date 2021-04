PSG - Bayern, Mbappé évoque la "blessure" de la finale 2020

A quelques jours du quart de finale de C1 contre le Bayern Munich, Mbappé est revenu sur la finale perdue en août 2020.

Une blessure. Kylian Mbappé n’y est pas allé par quatre chemins au moment de décrire son sentiment concernant la finale de la Ligue des Champions 2020. La défaite contre le Bayern Munich (1-0) sur un but de l’ancien titi parisien, Kingsley Coman, reste encore en travers de la gorge de son compatriote alors que le PSG retrouve le club allemand dans quelques jours pour les quarts de finale de cette même C1.

Sans Robert Lewandowski blessé pour quatre semaine au cours de la trêve internationale de mars, le duel d’attaquant qui aurait dû l’opposer à Mbappé a perdu de sa saveur. Auteur d’un triplé retentissant contre le Barça lors du tour précédent, l’attaquant français estime que ce nouveau duel contre le géant munichois n’a rien d’une revanche. Oui, la cicatrice est toujours ouverte mais les deux formations ont évolué. Surtout, l’enjeu sera tout autre dans une semaine.

"Cette finale perdue ? C’est une blessure, a confié le Français sur RTL. Maintenant on rejoue contre eux mais c’est un contexte différent, c’est sur deux matchs. On a beaucoup appris depuis cette finale. C’est une grande équipe. On joue le premier match là-bas mais on va donner le meilleur de nous même pour essayer de passer. On va essayer de faire les choses bien en Ligue des Champions."

Titularisé à la pointe de l’attaque des Bleus, mercredi en Bosnie, Kylian Mbappé n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, comme lors des deux matches éliminatoires de cette trêve. Pourrait-il être positionné aux avant-postes par Mauricio Pochettino en lieu et place de Mauro Icardi et Moïse Kean ?

Depuis de nombreux mois, la question du positionnement de Mbappé revient sans cesse. Est-il meilleur sur un côté ou dans l’axe ? Contre le Barça, sa vitesse et sa positionnement sur le côté avaient mis à mal la défense catalane.

En Ligue 1, il a moins la possibilité de faire parler ses qualités de courses face à des blocs bas. Désormais, Mbappé ne veut plus se questionner sur son positionnement. Il jouera où ses coaches le décideront.

"C’est toujours pareil, c’est mon quotidien, je joue dans un championnat où je crois que ce n’est pas très ouvert les week-ends, a-t-il poursuivi. Mon positionnement, je ne veux plus trop en parler parce que ça fait des débats inutiles, on dit des choses que je n’ai pas dites. Je ne veux plus parler de ça."