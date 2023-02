PSG - Bayern : Mbappé, Danilo et toutes les réactions

Retrouvez toutes les réactions après le choc entre le PSG et le Bayern Munich.

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) :

« « Ce qu’il faut retenir ? Il faut retenir toujours la fin. On a un désavantage mais on a vu qu’on a pu les mettre en danger vers la fin. Avec tous nos joueurs au retour, on va aller chercher la qualif’ (…) Je n’étais pas censé jouer, mais j’ai envie de le faire et apporter de l’énergie. Aujourd’hui, je ne pouvais faire que ça (…) Dans trois semaines, il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé, car quand on a notre équipe et qu’on joue offensif, ils ne sont pas à l’aise. Le but refusé ? C’est le nouveau football. Si y a hors-jeu, c’est qu’il y est. Il faut vite switcher. Et garder le positif. Aller la bas pour se qualifier car avec ce que j’ai vu il y a de la place ».

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Canal+) :

« A partir du moment où on n’a pas de profondeur, le Bayern a énormément avancé. On a eu du mal à sortir le ballon et le tenir, évidemment on était acculés. En jouant de cette manière-là, sans la verticalité, on a eu une 1e période difficile. Il y a eu un autre scénario prévu en deuxième période. Malheureusement on prend ce but juste avant qu’on se réorganise offensivement. Il y a eu ensuite 25 minutes où l’équipe a été en réaction, dans une organisation qui lui correspond. Avec plus de densité au milieu. Malheureusement, on n’a pas utilisé Achraf. Ça s’est joué à pas grand-chose. On les a bousculés sur 25-30 minutes. Evidemment qu’il y a une déception. On savait tous que ce soir il n’y aurait pas de qualifié, ni d’éliminé. Il faudra voir dans 3 semaines dans quel état sera notre effectif. Trois défaites d’affilée ? Une période difficile, avec un effectif très touché sur un plan physique. 1-0, c’est un résultat négatif, mais il faudra l’emporter au Bayern pour espérer aller aux tirs au but ou se qualifier directement ».

Kingsley Coman (attaquant du Bayern sur Canal+) :

« Une victoire à l’extérieur, c’est toujours bon à prendre. A la fin, on peut se contenter d’un 1-0, même si la physionomie du match aurait pu nous faire espérer mieux. Mon but ? C’est quelque chose qu’on travaille beaucoup à l’entrainement et Davies me met une balle parfaite et j’ai un peu de réussite. La soirée ? Oui, c’est très particulier. C’est un club où j’ai grandi. C’était très compliqué mais à la fin on est contents de célébrer la victoire. Le retour ? On va se concentrer d’abord sur la Bundesliga et puis on se préparera pour ce match. Ça sera très serré ».







Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG sur Canal+) :

« C’était un mach dur. C’est toujours le cas en Ligue des Champions. Je pense qu’on a fait un bon match. Le Bayern a été meilleur avec le ballon. On a fait une 1e période où on a bien défendu, mais sans finaliser les actions. Mais c’est la Ligue des Champions. C’est possible de gagner là-bas, car on a une grosse équipe. On ne doit pas avoir peur d’être plus offensif. Les dernières 15 minutes avec Kylian, on était bien. C’est sûr qu’on devra en faire plus offensivement ».