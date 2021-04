PSG-Bayern, Kimpembe : "Garder une concentration maximale"

Le défenseur du PSG est prêt à aborder le quart de finale retour de C1 contre le Bayern et est conscient qu'il faudra finir le travail.

Le Paris Saint-Germain doit finir le job mardi soir au Parc des Princes. Mercredi dernier à l'Allianz Arena, le club de la capitale a impressionné tout le monde en venant à bout de l'ogre bavarois. Après une défaite contre Lille en championnat, le PSG a parfaitement rebondi et s'est offert le scalp du champion d'Europe en titre en Allemagne. Mais désormais, les hommes de Mauricio Pochettino vont devoir confirmer ce résultat et valider leur billet pour le dernier carré de la compétition.

Le champion de France en titre a montré ce samedi qu'il était prêt pour le rendez-vous le plus attendu de l'année contre le Bayern Munich avec un succès tout en maîtrise face à Strasbourg en Ligue 1. Les Parisiens vont désormais devoir gérer leur avance et ne pas retomber dans leurs travers en subissant comme ce fut le cas contre le FC Barcelone. Dans une interview accordée au site officiel du PSG, Presnel Kimpembe est revenu sur le match aller.

"On ressent un peu de fatigue, mais c'est normal. On joue beaucoup de matches et on ne ménage pas nos efforts. Contre le Bayern à l'aller notamment. C'était un match d'une grosse intensité, avec une grande équipe du Bayern en face, donc il a fallu faire beaucoup d'efforts. Fallait-il s'attendre à une rencontre aussi ouverte ? Oui parce que je pense que les deux équipes ont bien travaillé pour livrer un grand match. Et nous savions qu'il y allait y avoir des failles, notamment en défense, et en contre", a expliqué l'international français.

"Travailler ensemble"

"On a su exploiter cela rapidement dans cette partie, ce qui nous a permis de marquer, c'était un beau match avec des occasions des deux côtés. Les premières minutes folles ? C'est là qu'on peut voir la qualité des deux équipes. Tout allait très vite, dans les deux sens. C'est le genre de match lors desquels il faut absolument garder une concentration maximale. Le film du match le montre, avec nos deux buts, puis leur égalisation... Mais je pense que nous sommes parvenus à gérer mentalement", a ajouté le défenseur central du PSG.

Concentré sur le match retour, Presnel Kimpembe est conscient que l'avantage acquis au match aller est loin d'être définitif et qu'il faudra le défendre : "On a déjà vu par le passé que gagner le match aller n'était pas synonyme de qualification. On sait tous que ce sera compliqué mardi, et qu'ils seront revanchards. On a réussi à se mettre dans les meilleures conditions psychologiques pour penser à ce match de mardi sereinement".

"Il faudra travailler ensemble, tous ensemble, comme on l'a fait à l'aller. Et ne pas se dire que les choses sont acquises. On va devoir souffrir ensemble, et le plus important sera le collectif et la solidarité que nous allons afficher sur le terrain", a conclu le défenseur central du PSG qui sera très probablement capitaine face au Bayern Munich puisque son habituel coéquipier en défense centrale, Marquinhos, est très incertain pour ce match.