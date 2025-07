PSG - Bayern : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG et le Bayern seront aux prises samedi en quart de finale du Mondial des clubs. Les dernières infos ici.

La Coupe du monde des clubs est entrée dans sa phase fatidique ces derniers jours. Ce weekend, la compétition internationale aborde l’étape des quarts de finale avec plusieurs chocs au programme. L’un d’eux oppose le Paris Saint-Germain au Bayern Munich, deux grands favoris au sacre final, ce samedi.

Le PSG sur le chemin du graal

Sacré champion d’Europe fin mai dernier, le PSG est très attendu dans cette compétition. Et le club phocéen n’a pas déçu en décrochant deux victoires sur trois lors de la phase de poules. Mais la défaite contre Botafogo (0-1) lors de la deuxième journée a servi de déclic pour Paris qui n’a plus encaissé de but et s’est permis le luxe d’écraser l’Inter Miami de Lionel Messi en huitième de finale. Cette solidité défensive devra être la première arme des hommes de Luis Enrique face au Bayern Munich, ce samedi. Le PSG a notamment l’occasion de sortir un concurrent direct au sacre de la Coupe du monde des clubs.

Le Bayern pour détruire le rêve parisien

Le Bayern, de son côté, ne se laissera sûrement pas impressionné par l’armada offensive du PSG avec une éventuelle titularisation d’Ousmane Dembélé. Emmenés par ses Frenchies Kingsley Coman et Michael Olise ainsi que Harry Kane, les Bavarois ont pu faire oublier leur revers contre Benfica (1-0) en phase de poules lors des 8es de finale. Les hommes de Vincent Kompany ont, en effet, réussi à éliminer les Brésiliens de Flamengo (2-4), séduisants dans le tournoi. Un état d’esprit conquérant dont le Bayern aura besoin pour sortir le PSG, ce samedi.

Horaire et lieu du match PSG - Bayern Munich

Le match de quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre le PSG et le Bayern Munich se jouera au Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, Géorgie, États-Unis.

Il commencera à 18h00, heure française, le samedi 5 juillet 2025.

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe du PSG

Le retour d’Ousmane Dembélé, entré en jeu en seconde période face à l’Inter Miami, a apporté une bonne nouvelle au PSG. Mais en raison de sa forme encore incertaine et de son expulsion lors du dernier affrontement contre le Bayern, Luis Enrique pourrait choisir de ne pas le titulariser et de le laisser sur le banc.

Ce choix permettrait au trio Khvicha Kvaratskhelia – Bradley Barcola – Désiré Doué de rester en place aux avant-postes, après des prestations convaincantes lors des phases de groupe.

En défense et au milieu, Marquinhos et Fabián Ruiz, préservés à la mi-temps contre Miami, devraient retrouver leur place de titulaires ce samedi.

Infos de l'équipe du Bayern Munich

La défense reste le principal chantier pour Vincent Kompany, privé d’Alphonso Davies et Hiroki Ito, tous deux blessés. Kim Min-jae est en phase de reprise, mais son retour ne devrait pas avoir lieu pour cette rencontre.

En attaque, Kingsley Coman, touché musculairement face à Flamengo, devrait néanmoins être apte à débuter. Il sera en concurrence avec Michael Olise, Serge Gnabry et Jamal Musiala pour épauler Harry Kane, déjà auteur de trois buts dans ce Mondial des clubs.

Enfin, Leroy Sané a quitté le club pour Galatasaray, tandis que Thomas Müller, sur le départ, pourrait faire ses adieux en entrant en cours de jeu si le Bayern venait à être éliminé.

La forme des deux équipes

