PSG-Barcelone - Les réactions des Parisiens après le tirage au sort de la Ligue des champions

Les Parisiens ont réagi à l'annonce du tirage au sort de la Ligue des champions des huitièmes de finale et des retrouvailles avec le Barça.

Le PSG va retrouver une fois de plus le FC Barcelone en Ligue des champions (match aller le 16 février 2021 au Camp Nou et match retour le 10 mars au Parc des princes). Et voici les réactions des joueurs et des dirigeants du club parisien.

Marquinhos, défenseur du PSG, au micro de PSG TV

« C'est un gros match, c'est un grand défi. C'est un grand adversaire qu'on a. Comme d'habitude, une grande bataille pour nous et il faut qu'on soit prêt pour cette confrontation.

Sa réaction quand il a appris le tirage au sort : « Personnellement j'étais dans la salle des physiothérapeutes, je travaillais et il y avait d'autres équipiers. On voyait passer les équipes et à la fin il ne restait plus beaucoup d'adversaires. Et quand on a vu qu'il avait pour nous le Barça et le , on a vu qu'il y avait de grandes possibilités de les affronter. Tout de suite on s'est dit « allez les gars, il faut qu'on soit prêts et qu'on prépare bien ça ». Mais dans le même temps ce n'est que l'année prochaine et on a d'autres choses à penser d'abord pour arriver bien et en confiance pour ce grand choc. »

Sur la Remontada de 2017 (vainqueur 4-0 au Parc, le PSG avait sombré 6-1 au Camp Nou) : « Si on parle des choses qui se sont passées on a de bons moments et des mauvais moments. Ça fait partie de notre chemin et ça fait partie de notre passé. Je pense qu'aujourd'hui le club a grandi et notre équipe a gagné en maturité. Il y a eu beaucoup de changements, il y a de nombreux joueurs qui sont arrivés et beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là lors de ces confrontations. C'est un autre contexte, le Barça est dans un autre contexte, nous on est dans un autre contexte et je pense que ça sera vraiment une autre histoire.

Sur Neymar, bourreau du PSG en 2017 et qui sera cette fois dans le camp parisien : « Heureusement qu'il est là avec nous. C'est un grand joueur. Un joueur qui a vraiment décidé du sort du match pour Barcelone. C'est un des meilleurs matches qu'il a fait et que j'ai vu de près. Il était contre nous mais aujourd'hui il est avec nous et je pense qu'il a l'envie et l'objectif de faire le même mal au Barça qu'il nous a fait. »

Leonardo, directeur sportif du PSG

« Encore une fois ! Ces dernières on a beaucoup vu de PSG-Barcelone. C'est une équipe de grande tradition. Ce ne sera pas facile pour les huitièmes de finale mais c'est toujours la même chose en Champions League : pour arriver au bout, qui est un objectif important du club, on doit jouer contre ces équipes-là. Encore une fois ce sera un gros match de Champions League. On fait le tirage maintenant mais on jouera en février. Ça laisse encore deux mois pour le match ! On va voir comment on arrive pour ce match. On parle toujours du PSG, du Barça, dès fois tu es un peu mieux, dès fois tu es moins bien, mais c'est toujours quelque chose de très difficile, de très important mais on sera sûrement prêts pour les affronter. »

Sur une victoire en cette année : « Ça se joue tellement sur de petits détails que c'est difficile de dire « oui, on y va, on va gagner ». Mais si on demande autours de nous, le PSG fait partie des équipes qui peuvent gagner. Et on se sent en condition de le faire. »