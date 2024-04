PSG - Barça, tout est de la faute de Neymar ?

Mais pourquoi ils se détestent ? On fait le point sur la plus grosse rivalité actuelle avant le choc entre le Barça et le PSG en quarts de C1

La rivalité entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ne date pas d'hier. Dans l'esprit général, elle remonte à la fameuse "Remontada" des Blaugrana en Ligue des champions contre les Parisiens (6-1), suivie du transfert de Neymar Junior. Cependant, les tensions entre les deux clubs remontent à plus loin encore...

Le transfert du Brésilien au PSG est peut-être le tournant le plus important de la rivalité, qui a depuis vu Lionel Messi et Ousmane Dembele partir pour la capitale française. Cependant, l'on peut affirmer que leurs frustrations remontent à bien plus loin.

Les prémices d'une rivalité

Lorsque Barcelone a essayé de recruter Thiago Silva depuis l'AC Milan en 2012, les dirigeants catalans travaillaient lentement à un accord, avant que le PSG n'arrive et n'écrase leur offre avec une proposition pharaonique. Un an plus tard, alors que Barcelone était toujours à la recherche d'un défenseur central, la même chose s'est produite avec Marquinhos à la Roma.

Puis le FC Barcelone identifie Marco Verratti comme la recrue idéale pour son milieu de terrain à l'été 2017. Ils n'ont pas été très satisfaits de la manière dont le PSG a bloqué l'opération pour l'Italien, qui avait accepté de faire pression pour quitter Paris. Quelques mois plus tard, la clause libératoire de Neymar Junior, fixée à 222 millions d'euros, a été activée par Paris, qui arrachera l'une des plus grandes stars du football des mains du grand Barça, impuissant.

Nasser, une absence remarquée

Plus récemment, le PDG du PSG, Nasser Al-Khelaifi, et le président du FC Barcelone, Joan Laporta, ont montré des signes de civilité, après des années de désaccords publics sur le projet de Superleague, autre pierre d'achoppement notoire. Néanmoins, l'absence remarquée du cacique parisien au dîner d'avant-match prévu lundi soir. Un véritable incident diplomatique.

En l'état actuel des choses, le PSG est le favori pour continuer à faire la loi contre Barcelone, après l'avoir battu 5-2 sur l'ensemble des deux matches lors de leur dernière confrontation en Ligue des champions, et avoir débauché Ousmane Dembele l'été dernier. Les Blaugrana voudront non seulement se montrer à la hauteur en Ligue des champions, mais aussi fermer la porte à un transfert de Lamine Yamal, qui promet d'écrire un nouvel opus de la rivalité la plus tendue du football européen ces dernières années, entre le nouveau riche parisien clinquant et la vieille fortune catalane. Une passation de pouvoir entre une formation traversant l'une des plus grandes crises institutionnelles de son histoire et un club en pleine possession de ses moyens pécuniaires ? Une chose est certaine, la rencontre sera passionnante à suivre à bien des égards...