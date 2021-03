PSG-Barça : ne leur parlez plus de remontada !

Les Parisiens ne veulent plus entendre parler de "remontada". Le match de mercredi face au Barça leur offre la possibilité de passer à autre chose.

Remontada par ci, remontada par là. Pour Abdou Diallo, c'en est trop... "Vous nous saoulez avec la remontada ! C'était avant, il y a des nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça", disait le défenseur samedi, après la large victoire à Brest (3-0) en Coupe de France. Calme et serein d'apparence, l'escouade de Mauricio Pochettino semble aborder les retrouvailles avec le FC Barcelone sans pression particulière malgré le poids du passé. Le groupe veut écrire son futur. Tous ensemble. Et cela passe par une qualification ce mercredi (21 h) contre le Barça, au Parc des Princes, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Le PSG ne veut plus entendre parler de l'humiliation subie en 2017. Il ne tient qu'à lui de rétablir son honneur en terminant le travail après s'être imposé largement 4-1 au match aller, en Espagne. "On va les respecter au maximum, ce sera un match difficile et il faudra être aussi performant voire plus qu'à Barcelone pour passer en quart de finale", a annoncé Pochettino en conférence de presse. Un discours hunanime au sein d'un groupe déterminé à faire les efforts pour valider son ticket au tour suivant.

Pochettino : "Le passé est le passé, je n'y fais pas attention"

Les temps ont changé depuis quatre ans. De ceux qui étaient présents à l'époque, ils seront peu nombreux à être à nouveau sur la pelouse mercredi soir. Marquinhos, Verratti, Kurzawa et peut-être Draxler dans les rangs parisiens. Messi, Ter Stegen et Busquets côté barcelonais. Rafinha et Neymar ont changé de camp. Ce dernier, déjà absent à l'aller, ratera ce nouveau rendez-vous en raison de douleurs persistentes au niveau de l'adducteur. Mais plus encore que les hommes, ce sont les rapports de force qui se sont inversés. Le PSG a cassé le plafond de verre l'an passé en allant jusqu'en finale de la reine des compétitions européennes. Son statut n'est plus le même.

L'article continue ci-dessous

Marquinhos l'a justement rappelé dans une interview pour la chaîne de télévision brésilienne TNT Sports : "C'est un moment complètement différent. Le PSG est allé en finale de la Ligue des Champions. On a fait de grands matches depuis. Beaucoup de choses ont changé. Ce sont des cicatrices qui sont en nous, mais on doit apprendre de cela."

Mauricio Pochettino ne compte pas regarder dans le rétro non plus. Arrivé en janvier, l'Argentin déclare : "Le passé est le passé. Je ne fais pas attention à ce qui est arrivé avant ma signature. La seule expérience qu'on a entre nous, ce sont les matches ensemble. Je n'ai aucune émotion liée aux expériences passées."

Cela ne veut pas dire qu'il faut tout oublier du jour au lendemain. La défaite 6-1 d'il y a quatre ans, comme la déconvenue d'il y a deux ans face à Manchester United, font partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Ce sont autant de moments déchirants pour ce club qui souhaite passer à autre chose en ouvrant un nouveau chapitre. Dire que la cicatrice de la "remontada" s'effacera en cas de qualification mercredi serait mentir. Mais elle aiderait à l'estomper davantage. Pour aborder l'avenir avec un grand sourire.