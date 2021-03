PSG-Barça – Draxler titulaire, Verratti en n°10

Pour affronter le Barça, Mauricio Pochettino a choisi de faire confiance à Julian Draxler.

Il y a quelques semaines, Julian Draxler était en perdition au PSG, Thomas Tuchel ne le faisant pratiquement jamais jouer. Mais depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, le milieu allemand bénéficie de la confiance du coach argentin et ce soir, face au Barça, il sera titulaire au détriment d'Angel di Maria.

Pour le reste de la compo, Mauricio Pochettino fait confiance aux habituels titulaires. On retrouve Navas dans les buts, la charnière Marquinhos-Kimpembe et les deux latéraux sont Florenzi et Kurzawa.

Au milieu, Gueye et Paredes sont associés à la récupération tandis que Draxler, Verratti, positionné en numéro 10 et Mbappé seront chargés de mener les offensives. Enfin, en pointe, on retrouvera Mauro Icardi.

Rappelons, que pour cette affiche, le PSG est privé de Neymar, Juan Bernat et de Moise Kean.

Dans le camp adverse, Ronald Koeman a opté pour un 3-4-3. Les Français Lenglet, Griezmann et Dembélé sont titulaires tout comme la star du club, Lionel Messi.

PSG (4-2-3-1) : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes - Draxler, Verratti, Mbappé - Icardi.

FC Barcelone (3-4-3) : Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Lenglet - Dest, Busquets, Pedri, Alba - Messi, Griezmann, Dembélé.