PSG : avant Châteauroux, Neymar et Renato Sanches absents de l'entraînement

Le Brésilien, qui était pourtant présent à l'entraînement mercredi, était absent de la séance du jour avant le déplacement en Coupe de France.

Après les premiers applaudissements, le retour du travail. Ce jeudi, Lionel Messi retrouvait, pour la deuxième journée d’affilée, ses partenaires pour une seconde séance collective cette semaine. L’Argentin rentré mardi dans la capital ne fera pas le déplacement à Châteauroux ce vendredi. Que ce soit à Barcelone ou à Paris l’an passé, « La Pulga » a l’habitude de faire l’impasse sur le premier tour de Coupe.





Lors du dernier match de championnat avant la trêve, Christophe Galtier avait par ailleurs expliqué qu’un joueur devait avoir quatre à cinq jours d’entraînement collectif pour pouvoir disputer un match. Ce qui n’est pas le cas du champion du monde.





Pour ce déplacement en terre berrichone, Paris va devoir se passer de Hakimi et Mbappé qui profitent de quelques jours de vacances outre-Atlantique. Reste à savoir si Neymar va aussi pouvoir faire le déplacement. Le Brésilien était, en effet, absent de la séance de veille de match. Une éventuelle absence amènerait donc Galtier à aligner mais devrait pouvoir compter sur Neymar, ce qui permettra à Galtier d’aligner au moins de ses trois fantastiques en attaque.

Navas présent et titulaire ?

Parmi les absents du jour, il convient aussi d’ajouter Marco Verratti, qui sera de toute façon suspendu vendredi mais aussi Renato Sanches qui avait pourtant repris avec le groupe après une blessure contractée lors du dernier match amical contre le Paris FC.





L’an passé, lors du premier tour de Coupe de France face à Feignies-Aulnoye, Mauricio Pochettino avait profité de la différence de niveau avec son adversaire pour faire démarrer les plus jeunes, comme Xavi Simons ou Edouard Michut. A la veille de la rencontre, Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu, Ilyes Housni, Ismaïl Gharbi, accompagnés par Ethan Mbappé, Youness El Hannach et Vimoj Muntu wa Mungu, étaient présents lors de la séance. Et il y a fort à parier qu’un ou plusieurs d’entre eux démarreront la rencontre.





L’autre question que pose cette étape castelroussine est celle concernant l’identité du gardien parisien. S’il a expliqué dès le début de saison que Gianluigi Donnarumma serait son titulaire, Galtier n’a en revanche pas précisé s’il mettrait en place une alternance avec Keylor Navas, bien présent à l’entraînement du jour. Avec Lille, par exemple, il avait maintenu Mike Maignan sur les deux tableaux, quand ses deux gardiens Walter Benitez et Marcin Bulka avait alterné sur les deux compétitions.