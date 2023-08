PSG : Asensio s’extasie après son premier but

Marco Asensio a choisi ce samedi et ce match contre le RC Lens pour inscrire son premier but avec le PSG. L’espagnol est tout heureux.

Au terme d’une prestation collective de haute altitude ce samedi au Parc des Princes, le PSG a obtenu sa première victoire de la saison contre le RC Lens (3-1). Le club de la capitale doit cette belle victoire à son trident offensif inédit composé d’Ousmane Dembélé, de Kylian Mbappé et de Marco Asensio. Titularisé sur le front de l’attaque parisienne, l’international espagnol s’est régalé avec ses nouveaux copains. L’entente avec les deux internationaux français était perceptible tant ses trois joueurs se trouvaient parfaitement dans les petites combinaisons.

Asensio lance son aventure parisienne

Comme pour valider cette connexion, Asensio inscrit, le premier but du match, son premier but tout simplement sous les couleurs de son nouveau club.

A l’issue du match, le joueur espagnol a exprimé toute sa fierté. « Je suis très content de la victoire. C’est une équipe qui avait terminé deuxième la saison passée et qui est en Ligue des champions. On est très contents d’avoir gagné devant notre public. On a fait un grand match. » a d’abord lancé Asensio au micro de Canal.

Le joueur de 27 ans a révélé par la suite qu'il voulait inscrire son premier but avec le PSG au Parc des Princes devant ses supporters et il a réussi ce challenge. « Oui, je suis très content. J'avais vraiment envie de marquer mon premier but en match officiel surtout face à mon public. Donc, je suis très content parce que j'ai ouvert le score, ils étaient en train de très bien défendre et mon but a été très important pour qu'on déverrouille le match. »