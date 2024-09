PSG, Arnau Tenas enrage contre le Barça

Troisième gardien du PSG, Arnau Tenas est revenu sur son départ du Barça, lundi.

C’est l’heure des premiers bilans de la saison. Après seulement trois ou quatre journées, les championnats ont laissé place à la fenêtre internationale avec la Ligue des Nations, ces derniers jours. Une pause qui permet non seulement aux clubs mais aussi, aux joueurs de revenir sur leurs débuts de saison. S’il n’a pas encore joué avec le Paris Saint-Germain lors de cette campagne, Arnau Tenas a eu quelques mots à l’endroit du Barça, ce lundi.

Arnau Tenas regrette son départ du Barça

Il y a un an, un gardien d’1,85m débarquait dans la capitale française sur la pointe des pieds. Arnau Tenas faisait notamment des recrues du PSG à l’été 2023 tout comme Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani. L’international espoirs espagnol arrivait en provenance du Barça, son club formateur, en étant libre de tout contrat. Un départ que ne digère toujours pas le médaillé d’Or aux JO 2024 qui aurait voulu que Barcelone compte sur lui.

(C)Getty Images

« J’aurais signé n’importe quel contrat. Je serais resté et j’aurais même été prêté ailleurs si je n’avais pas ma place en équipe première. Je ne comprends pas pourquoi cela ne s’est pas produit. Je ne m’y attendais pas. Ils ne m’ont pas mis d’offre sur la table pour que je puisse dire oui ou non (…) C’était difficile parce que quand ils me l’ont dit, j’étais tout seul avec l’équipe nationale, concentré sur l’Euro Espoirs. Je ne voulais pas que mes coéquipiers me voient affecté. J’étais seul dans ma chambre entre les matchs mais ce que j’ai dû endurer, ça m’a donné beaucoup de force », lance Arnau Tenas dans un entretien avec SER Catalunya.

Arnau Tenas veut s’imposer au PSG

A son arrivée au Paris Saint-Germain, Arnau Tenas devait faire face à la concurrence de Gianluigi Donnarumma et de Keylor Navas. Attendant son moment, le gardien espagnol a profité d’une suspension de l’Italien et de la blessure du Costaricain pour grappiller quelques minutes. Des apparitions au cours desquelles l’ancien pensionnaire de la Masia a séduit Luis Enrique. Ce qui n’a pourtant pas empêché le PSG de recruter le portier russe Matvey Safonov cet été, réduisant encore plus les chances de jouer du champion olympique 2024.

Mais Arnau Tenas n’est pas découragé et compte aller chercher sa place même s’il ne ferme pas la porte à un retour du Barça. « Oui, pourquoi pas. Barcelone sera toujours ma maison, bien sûr. Mais si de bonnes choses arrivent au PSG, où je me sens très bien, je continuerai parce que j’aime ce club (…) Je ne m’attendais pas à être aussi heureux et à l’aise en si peu de temps. J’adore Paris. Je me suis très bien adapté, les gens m’ont bien traité et j’ai appris la langue très rapidement », explique-t-il.