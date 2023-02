PSG - Après Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé monte au créneau

Alors que la pression monte au PSG suite à la défaite humiliante à Monaco, Kylian Mbappé s'est exprimé sur son compte Instagram.

Ce samedi, les heures sont sombres à Paris. Éliminé de la Coupe de France par Marseille en semaine, les Parisiens ont à nouveau sombré, à Monaco cette fois. Une humiliation qui inquiète à quelques jours du choc contre le Bayern en Ligue des Champions. D'autant que, de leur côté, les Bavarois ont pris confiance contre Bochum. À l'issue de la gifle monégasque, les supporters parisiens se sont fait entendre à Louis II et Presnel Kimpembe a du calmer les esprits. C'est désormais au tour de Kylian Mbappé de monter au créneau.

Marquinhos se cache, Kimpembe assume, Mbappé réagit

Alors que Gianluigi Donnarumma et Warren Zaïre-Emery se dirigeaient vers les supporters parisiens pour les saluer à l'issue de la rencontre, Marquinhos leur a demandé de ne pas aller les voir car « ils sont énervés ». Une attitude problématique pour un capitaine mais qui démontre le mal-être profond qui s'est emparé du club. Le PSG doute, à trois jours seulement du match le plus important de sa saison.

À l'inverse de son capitaine, Presnel Kimpembe a pris ses responsabilités et s'est présenté face à ses supporters. Armé d'un mégaphone, il leur a promis de l'investissement de la part des joueurs et une sérieuse remise en question. En contrepartie, il leur a demandé du calme et un peu de patience. En ce début de soirée, Kylian Mbappé, absent à Monaco en raison d'une blessure, a abondé en ce sens. Il a posté sur son compte Instagram l'écusson du club accompagné des mentions « Restons forts et unis » et « Ici c'est Paris ».