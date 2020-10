PSG-Angers, Thomas Tuchel : "Une belle victoire"

L'entraîneur parisien a réagi à la large victoire du PSG ce vendredi contre Angers (6-1) en ouverture de la 6e journée de Ligue 1.

L'efficacité offensive du PSG

Thomas Tuchel : On s'est créés beaucoup d'occasions contre Reims. Aujourd'hui encore, mais c'était mieux qu'à Reims. On a attaqué la surface adverse avec plus d'agressivité, de meilleurs timings. On a joué avec la mentalité d'être toujours prêts pour sa sacrifier, ouvrir des espaces. C'était plus facile de trouver des solutions. Ce n'est jamais facile de marquer beaucoup de buts, et c'est bien. Ça nous donne beaucoup de confiance, c'est une belle victoire.

Le groupe en

C'est un groupe très difficile. On a hérité de Leipzig en troisième équipe, qui a disputé une demi-finale contre nous. Il y a aussi une équipe d'Istanbul que je ne connais pas encore. Je vais l'analyser pendant la trève. Il faudra être fort pour sortir de ce groupe.

Gueye de retour

C'est bien qu'il ait marqué. Il le méritait. Il n'était pas dans le groupe contre Reims pour une petite blessure. Il avait fait deux super entraînements cette semaine et je voulais lui donner trente minutes. Je suis très content qu'il ait marqué, je pense que ça va le libérer. Il a été très fort sur son entrée et je suis très content pour lui.

La grande forme de Kimpembe

Il est très, très fort. Il est vraiment dans le coup, très très concentré. Il a un caractère spécial, un petit peu fou, mais c'est très bien parce qu'il est toujours courageux. Avant, il était toujours fiable dans les très grands matches, mais dans les autres il manquait parfois de concentration. Aujourd'hui, il a fait un très grand pas en avant. Il est dans une bonne forme, très fort avec et sans ballon. Je suis très heureux de ses performances et j'espère qu'il va continuer.

Florenzi, débuts réussis

Je suis très satisfait. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour s'adapter, mais il montre beaucoup de qualités et d'expérience. Je suis heureux qu'il puisse donner des passes décisives et marquer. On remarque qu'il manque encore de physique, mais je suis très content de lui. C'est bien qu'il réalise ce genre de performances.

Benjamin Quarez, au Parc des Princes.