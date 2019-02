PSG, Angel Di Maria explique son échec à Manchester United

L'ailier du PSG est revenu sur sa prise de bec avec Louis Van Gaal à Manchester United et sur son envie de retrouver l'Albiceleste.

Arrivé à l'été 2014 à Manchester United, Angel Di Maria n'a pas fait long feu chez les Red Devils. L'international argentin est à peine resté un an dans le Nord de l'Angleterre avant de venir exporter ses talents au PSG. Il faut dire qu'Angel Di Maria ne faisait plus partie des plans de Louis Van Gaal, l'entraîneur de l'époque. Dans une interview accordée à Redes sur ESPN, l'Argentin a expliqué les raisons de son échec mancunien.

"J’avais très bien commencé à Manchester, lors des deux premiers mois, puis je me suis pris le bec avec van Gaal. Tout a changé dans notre relation. Je ne jouais plus, ça m’a tué. Il y avait beaucoup de moments, je perdais quelques ballons bêtes. Il ne me montrait que les choses négatives. Un jour, j’en ai eu marre, je lui ai dit qu’il pouvait aussi me montrer les choses positives. Et tous les problèmes ont commencé à ce moment-là", a avoué El Fideo.

"J'ai donné ma vie pour être en sélection"

Angel Di Maria est revenu sur son attachement à la sélection nationale et son envie d'y retourner : "La vérité est que j’ai eu la chance de parler avec Leo Scaloni. Je travaille toujours, et faire partie de l’équipe nationale, c’est ce qu’il y a de mieux. J’ai toujours donné ma vie pour y être et maintenant, à 31 ans, je fais toujours de mon mieux. Chaque fois que j’y vais, je ressens la même chose que la première fois. Ce sont des choses uniques".

"N’importe quel ancien joueur vous dira que la seule chose qui vous manque dans votre vie de footballeur, c’est de porter ce maillot. Les trois convocations que j’ai manquées, je l’ai beaucoup ressenti. Ça m’a fait beaucoup de mal de ne pas être là. Ma femme avait l’habitude de dire : ‘Ça se voit’. J’ai regardé les matchs et j’étais très nerveux. Le poids est lourd et si cette Copa America n'est pas gagnée, il continuera à augmenter pour les générations suivantes", a ajouté l'international argentin.

Angel Di Maria a dévoilé les noms des joueurs avec lesquelles il a préférer jouer : "J’ai profité de chacun de mes partenaires, je continue à le faire, j’ai eu la possibilité de jouer avec tous les meilleurs de mon époque. On essaye d’en profiter tous les jours. Si je devais en choisir un ? Messi. Il fait tout ce que les autres ne peuvent pas faire. Il vient d'une autre planète. Il est au-dessus de Cristiano Ronaldo et Ibrahimovic ? Oui. L'amitié qui nous lie est difficile à expliquer, étant donné que tout le monde le voit comme un extraterrestre sur le terrain, les gens s'imaginent qu'il l'est aussi dans la vie. Mais dans la vie il est plus normal que quiconque et cela rend la relation plus simple. J’aurais aimé jouer avec Ronaldo Fenomeno. Je jouais avec lui à la PlayStation sur PES. J’aurais beaucoup aimé jouer avec lui".