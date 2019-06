PSG, Alves : "J'ai besoin d'une équipe qui sait réellement combattre"

En fin de contrat au 30 juin, Dani Alves 36 ans, a posé ses conditions au PSG pour pouvoir poursuivre avec le club parisien.

"Je suis comme un bon vin, le temps passe et je m'améliore", a indiqué d'emblée Dani Alves au quotidien sportif catalan SPORT, auquel il a accordé un long entretien. L'occasion pour lui d'évoquer sa situation contractuelle avec le PSG, lui qui sera en fin de bail avec le champion de france au 30 juin prochain.

"Mon avenir dépendra de la proposition qui me sera faite"

"Maintenant, je suis concentré sur la Seleçao, pour pouvoir faire une bonne Copa America et ensuite, je peux décider de mon avenir, si je reste ou si je pars", dit-il. "Pour le moment, je ne sais pas ce qui va se passer".

Le PSG proposerait une prolongation d'un an et Alves aurait rétorqué qu'il ne signera un nouveau contrat que s'il dure deux saisons. Le départ d’Antero Henrique en tant que directeur sportif et l’arrivée à sa place du Brésilien Leonardo pourraient remédier à la situation. "Mon avenir dépendra de la proposition qui me sera faite", déclare d'ailleurs Alves.

L'ancien joueur du Barça demande au club parisien de construire un projet plus solide : "Je suis passionné par les gens du PSG, ceux qui se soucient du club et qui en font partie. Cependant, nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés et nous avons besoin d'une équipe qui sache vraiment comment se battre pour obtenir avec ce à quoi nous aspirons", a-t-il déclaré.



Quelle que soit sa destination, Alves gardera toujours le Barça dans son coeur : "Le Barça, c'est chez moi, je l'ai toujours dit et je ne peux rien dire d'autre: j'aime ce club et tout ce que j'ai vécu là-bas et j'aime tous les gens qui font partie du club et tous les coéquipiers qui sont toujours là",

Grand ami de Neymar, Dani Alves a évoqué la situation de son équipier au PSG et en sélection, accusé de viol et forfait en Copa America suite à une blessure : "Ney essaie de tout résoudre au plus vite car ce n’est pas bon pour lui, ce n’est pas bon pour sa famille, pour ses amis qui vivent ce genre de situation", a indiqué Alves.

"Nous sommes comme lui, nous espérons que le problème sera résolu le plus rapidement possible afin qu'il puisse avoir la paix nécessaire pour bien vivre et faire son travail", conclut-il.