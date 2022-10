PSG : "Al-Khelaïfi en a rien à cirer de Mbappé" affirme Riolo

Daniel Riolo estime que Nasser Al-Khelaïfi est le principal responsable des envies d’ailleurs de Kylian Mbappé au mercato d’hiver.

C’est la bombe de ce mardi 11 octobre 2022 : Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG en janvier prochain, lors du mercato d’hiver.

Dès hier, Daniel Riolo avait annoncé la couleur sur RMC dans l’émission « L’After Foot ». Le journaliste avait d’abord fustigé le président du PSG, Nasser Al-Khalïfi.

Riolo critique sévèrement Al-Khelaïfi

« Au centre du problème, il y a les fameuses promesses dont on n’arrête pas de parler. Parce que finalement, tout tourne autour de ça, de ce qui a été annoncé et de ce qui est fait, de ce qu’on a nous a vendu et de ce qu’on reçoit aujourd’hui. Tout tourne autour de la prolongation de Mbappé et on s’aperçoit au final que Nasser Al-Khelaïfi était comme d’habitude dans une opération de communication mais qu’il n’en a rien à cirer de Mbappé », assène Riolo.

« Il disait et il a toujours dit que Mbappé ne partirai pas libre, qu’il allait le garder et réussir à le faire. Et comme à l’arrivée il y a l’humiliation face au Real en Ligue des champions, il a fait exactement ce qu’il a fait après le Remontada contre le Barça, à savoir, briller sur le marché des transferts. Et là, c’était « Mbappé va rester, ce sera notre victoire. Ce qu’on n’a pas eu sur le terrain, on l’a en coulisses ». C’est sa réflexion, il croit que ça marche comme ça », ajoute Riolo.

Mbappé est au bout du rouleau selon Riolo

Riolo explique par la suite que les promesses non tenues ont vite agacé Mbappé : « Il a assorti cette victoire (la prolongation de Mbappé) d’un tas de promesses qui aujourd’hui donnent quoi : une situation inextricable avec un Kylian Mbappé au bout du rouleau. Aujourd’hui il se fait tomber dessus par à peu près tout le monde. Les critiques sont très négatives, les supporters le jugent très négativement pour une succession de caprices. Il faut dire que Mbappé ne fait pas grand-chose pour redorer son image car il s’enfonce lui-même dans cet esprit négatif au point de dire que même s’il y a une ouverture en janvier, il se cassera en janvier. En tout cas à la fin de l’année, c’est terminé parce que tout simplement, il en a marre. »

Riolo précise ensuite qu’il ne veut pas défendre Mbappé mais qu’il comprend la réaction du joueur parisien : « Je ne veux pas forcément le défendre mais je veux que les personnes qui nous écoutent se disent : "Si mon patron me fait autant de promesses que ça et qu’à l’arrivée je me fais à ce point prendre pour un con, est-ce que réellement je vais bien le vivre ?" Entre ce qu’on lui a dit ce qu’il y a, très franchement je peux comprendre par moment qu’il en a un petit peu marre. »

« Entre les différentes humiliations comme, évidemment, le « penaltygate » qui est fondamentalement pour les joueurs de ce niveau-là, avec un tel égo, peu importe le club, une humiliation totale. Ça c’était la première étape où finalement il se dit, "ce n’est pas moi le patron, soit disant on devait construire autour de moi », a conclu Riolo.