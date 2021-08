PSG - Agrandir le Parc des Princes ? La mairie de Paris favorable à la requête de Nasser Al-Khelaïfi

Le premier adjoint d'Anne Hidalgo a répondu à la requête exprimée par Nasser Al-Khelaïfi pour l'agrandissement de l'enceinte du PSG.

Avec la signature de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain continue de "rêver plus grand". Pour ceux qui en doutaient encore, le club de la capitale est bel et bien passé dans une autre dimension et compte aujourd'hui un effectif de très haut vol avec les meilleurs joueurs du monde à leurs postes. Et forcément ce PSG "galactique" risque d'attirer les foules dans les stades et notamment lors des matches à domicile au Parc des Princes.

Outre les potentiels problèmes liés au Covid et à une éventuelle jauge si le nombre de cas réaugmente dans la capitale française dans les prochaines semaines, le PSG ne pourra pas répondre positivement à tous les supporters lors des plus gros matches. En effet, le Parc des Princes peut aujourd'hui accueillir environ 48 000 personnes à chaque match. Un nombre insuffisant au goût de Nasser Al-Khelaïfi qui l'a clairement fait savoir suite au recrutement du sextuple Ballon d'Or.

"Le stade est très petit aujourd’hui (47 929 places commercialisables et 48 583 places assises). On a besoin de l’agrandir. On doit discuter avec la Maire de Paris, madame Anne Hidalgo. Chaque grand club possède 80 000 spectateurs aujourd’hui. Agrandir le Parc, c’est une obligation", a avancé Nasser Al-Khelaïfi, des propos relayés par Le Parisien. La marie de Paris a entendu cette requête et semble être favorable à un agrandissement du Parc des Princes.

Pas plus de 60 000 places

"L’attractivité, la notoriété du PSG mérite une enceinte offrant plus de places pour les spectateurs, confirme le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, à Europe 1. Nasser Al-Khelaïfi en a parlé à Anne Hidalgo il y a un certain temps et nous avons un travail technique compliqué à réaliser parce que le Parc des Princes est un lieu auquel on tient mais qui est aussi très contraignant sur le plan architectural et urbain".

En revanche, Emmanuel Grégoire a ouvertement sous-entendu que le Parc des Princes ne pourrait pas atteindre les 80 000 places espérées par le président du PSG : "Nous travaillons sur des scénarios d’extension autour de 55.000 à 60.000 places maximum, explique l’élu. Il sera sans doute impossible d’aller au-delà. L'arrivée de Lionel Messi ? C’est forcément un accélérateur de renommée, donc de demandes. Beaucoup de gens vont vouloir aller au stade."

La mairie de Paris a confirmé les propos du premier adjoint à Le Parisien, admettant vouloir "travailler avec le PSG depuis de longs mois sur les scénarios d’agrandissement du Parc" et que "ce travail va s’intensifier dans les mois à venir, comme cela était convenu". Une chose est sûre, la mairie de Paris va devoir passer la seconde dans ce dossier, car Nasser Al-Khelaïfi n'a pas exclu d'aller voir ailleurs si besoin.