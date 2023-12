PSG : Adil Rami en remet une couche sur Donnarumma

L’ancien international français, Adil Rami, est revenu sur le cas de Donnarumma, en difficultés avec le PSG, ces derniers jours.

Gianluigi Donnarumma n’est pas dans la meilleure période de sa carrière. Le gardien du PSG, bien qu’impérial sur sa ligne, commet constamment des bourdes surtout avec son jeu au pied qui est limité. Exclu contre Le Havre dimanche, Donnarumma a vu son remplaçant Arnau Tenas sortir une belle prestation. Ce qui peut faire douter l’ancien gardien italien selon Adil Rami.

La mauvaise passe de Donnarumma

Le jeu balle au pied a toujours été le point faible de Gianluigi Donnarumma. L’on se rappelle notamment sa bourde contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions (2021) qui a relancé le club madrilène. Cela s’illustre également par sa relance manquée face à l’AS Monaco cette saison lors de la 13e journée qui a permis à Minamino d’égaliser. Dimanche face au Havre, l’Italien a encore manqué une sortie et s’est fait exclure après une semelle sur l’attaquant havrais. Toutefois, l’entraineur du PSG, Luis Enrique n’en veut pas à Donnarumma et lui réitère sa confiance. « C’est une erreur avec la ligne des défenseurs. On a été un peu distraits. Il a essayé d’intervenir, mais l’attaquant était devant lui. C’est une situation normale », a déclaré le technicien espagnol en fin de match.

Adil Rami s’inquiète pour Donnarumma

Après l’exclusion de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique a lancé Arnau Tenas qui a sorti une prestation de grande classe face aux Normands. Le jeune gardien espagnol a été félicité par l’entraineur et les joueurs du PSG à la fin de la rencontre. Selon Adil Rami, ces images sûrement vues par Donnarumma pourraient faire douter le champion d’Europe 2021 avec l’Italie. « Le pauvre, je pense un peu à ses prestations du moment. On sait le gardien qu'il est, l'un des meilleurs au monde. Il a quand même ses qualités. Mais en ce moment il est dans le dur. (...) Et ce qui me fait mal, c'est quand on voit tous ses coéquipiers féliciter Arnau Tenas. On pense au jeune gardien, c'est bien. Mais Donnarumma, quand il voit ces images, ça doit être très, très dur », regrette le champion du monde 2018 sur le plateau de Prime Video.